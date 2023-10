AMD slaví úspěchy: Oracle nakoupí AI akcelerátory MI300X, IBM chce čipy Xilinxu

AMD má své akcelerátory Instinct, těm se ale prozatím moc nedařilo prorazit. Jejich Oracle. Hovoří se totiž o tom, že Oracle hodlá nakoupit větší množství serverů s akcelerátory MI300X, což je varianta bez CPU. Existuje totiž i MI300A s 24jádrovým CPU na architektuře Zen 4 a GPU s 6 XCD (228 CU) na architektuře CDNA 3 se 128 GB paměti HBM3. Oracle má ale zvolit variantu MI300X, která procesor postavený na Zen 4 nemá, místo toho tu bude výkonnější GPU. Na trhu s akcelerátory pro trénování systémů AI je to docela jednotvárné. Ačkoli možností je spousta, drtivou většinu obstarává společnost Nvidia, která nabízí velmi pokročilý hardware i software, čemuž se jen těžko konkuruje. I společnostmá své akcelerátory Instinct, těm se ale prozatím moc nedařilo prorazit. Jejich nová generace MI300 ale slibuje velmi solidní výkon, rychlé paměti HBM3 a není divu, že vzbuzují zájem i hodně velkých společností. Jednou z nich má být podle posledních informací. Hovoří se totiž o tom, že Oracle hodlá nakoupit větší množství serverů s akcelerátory MI300X, což je varianta bez CPU. Existuje totiž i MI300A s 24jádrovým CPU na architektuře Zen 4 a GPU s 6 XCD (228 CU) na architektuře CDNA 3 se 128 GB paměti HBM3. Oracle má ale zvolit variantu MI300X, která procesor postavený na Zen 4 nemá, místo toho tu bude výkonnější GPU.

Instinct MI300X zvyšuje počet XCD na 8, to také zvyšuje počet CU na 304, navíc tu máme i větší 192GB paměť HBM3, která slibuje propustnost 5,2 TB/s na 8192bitové sběrnici. Není zatím jasné, kolik těchto GPU má Oracle vlastně odebrat. Jedním z důvodů, proč se ale Oracle rozhodl jít rovněž k AMD, je fakt, že Nvidia nestíhá dodávat dostatečné množství svých H100, o které je velký zájem, ale nabídka je nedostatečná. To tak nutí zájemce se poohlížet i jinde. Pro AMD je to navzdory úspěchu stále i trochu nepříjemná situace, když zákazníci volí její řešení primárně nikoli proto, že chtějí a že jde o nejlepší řešení, ale proto, že jim nic moc jiného nezbývá a že jde o řešení dostatečně dobré. Každopádně to ukazuje i to, že se AMD konečně dostalo dostatečně daleko na to, aby mohlo být Nvidii dostatečně důstojnou konkurencí, což může trh s AI akcelerátory trochu narovnat a umravnit snad i ceny. Akcelerátory MI300X by měly být dodány někdy v polovině příštího roku.

Vedle společnosti Oracle tu máme také firmu IBM, která měla vyjádřit zájem o FPGA čipy Xilinx pro AI. Ty totiž tvoří část řešení NR1 od NeuReality, na kterých IBM staví svůj inferenční systém pro AI. Očekává se, že výrobu těchto serverů s čipy Xilinxu pro projekt Neureality začne společnost Foxconn ještě letos.