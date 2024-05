AMD Strix Point se objevuje v uniklém výsledku v benchmarku Blenderu

Už za pár týdnů by měly být představeny nové mobilní procesory AMD Strix Point s architekturou Zen 5. Ty by měly podle všeho přejít na nové názvosloví obsahující Ryzen AI a třímístné označení modelu (např. Ryzen 9 AI HX 170). Uvedení se očekává za pár týdnů na veletrhu Computex 2024, a tak není divu, že i roste počet různých uniků. Tím posledním je výsledek v benchmarku aplikace Blender. I když šlo o inženýrský vzorek (AMD Eng Sample: 100-000000994-38_Y), který má zpravidla nižší výkon než ten finální, ve 12jádrové verzi s 4 výkonnými jádry Zen 5 a 8 úspornými jádry Zen5C dosáhl na 270,92 bodů.

To je zhruba na úrovni 8jádrového desktopového modelu Ryzen 7 7700X s mnohem vyšší TDP (ten měl 269 bodů). V minulé generaci mělo mobilní 8jádro Ryzen 7 7940HS výsledek 224 bodů, takže je tu vidět značný nárůst výkonu daný především o polovinu vyšším počtem jader (své by mělo ale říci k vyšší IPC). Desktopový Ryzen 9 7900X s 12 jádry má pak přes 404 bodů. Výsledky to jsou tedy dost dobré, ale ne excelentní, což bude podle všeho způsobeno tím, že nešlo o finální vzorek.

Připomeňme ještě, že tyto procesory mají mít 12 MB L2 cache (1MB na jádro) a 24 MB L3 cache. Integrované GPU získá vylepšenou architekturu RDNA 3.5 a zvýšený počet CU ze 12 na 16.