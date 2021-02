AMD Super Resolution: konkurence pro DLSS je na obzoru

AMD FidelityX Super Resolution (FSR) byla ohlášena už dříve, ale věděli jsme pouze to, že je ve vývoji a stále nevíme, jak se předvede oproti konkurenční technologii DLSS. Ta ve verzi 2.0 už funguje velice dobře a slouží především pro nahrazení výkonu ztraceného kvůli ray tracingu. Dalo by se říci, že ray tracing na kartách Radeon RX 6000 je bez funkce FidelityX Super Resolution v podstatě nezajímavý. První generace Radeonů s podporou ray tracingu ostatně není v této disciplíně ani moc dobrá, takže bude potřebovat svou verzi DLSS jako sůl. Není tak divu, že ani samotné AMD se ray tracingu moc nevěnovalo.

Brzy by se ale tomuto tématu mohlo začít věnovat, neboť dle Prohardver.hu se pracuje na nové velké verzi ovladačů Radeon Software Adrenaline, která nabídne právě FidelityX Super Resolution (FSR) a vedle toho i Enhanced Radeon Boost (ERB).

FidelityX Super Resolution má využít API DirectML od Microsoftu k převodu obrazu do vyššího rozlišení (upscaling) s pokud možno minimální ztrátou kvality. Na rozdíl od DLSS by toto řešení mohlo prostě fungovat napříč hrami, aniž by bylo zapotřebí pro každou trénovat novou AI. A mohlo by ostatně fungovat i na kartách NVIDIA, ovšem na nových Radeonech má DirectML pracovat rychleji právě díky jejich velké Infinity Cache, ale to si asi těžko porovnáme, leda by NVIDIA začala tuto funkci také podporovat.

Velice zajímavá je také funkce Radeon Boost, respektive její vylepšená verze Enhanced Radeon Boost. Ta v základní verzi snižuje rozlišení hry, což není patrné při pohybu v případě akčnějších her a my výměnou získáme vyšší snímkovací frekvenci.. Je to ale dvousečná zbraň, neboť pokud se zastavíme, nebo hrajeme nějakou ne tak akční hru, snížení kvality obrazu je znát.

Vylepšený Radeon Boost tak jednak pomocí nového enginu ukáže ve statických scénách mnohem kvalitnější obraz, ostatně v takovém případě je vysoká snímkovací frekvence stejně podružná. Všímat si navíc bude jen určitých částí obrazu, neboť je možné, že akce bude probíhat jen na menší části obrazovky a právě tam se Radeon Boost projeví, zatímco neměnné části obrazovky budou vynechány, tudíž by se jich snížení kvality ani nemělo týkat.

A kdy by měly nové ovladače přijít? Konkrétní datum ještě asi ani nebylo stanoveno a mluví se o letošním jaru, čili půjde prostě o druhý kvartál.

Ceny souvisejících / podobných produktů: