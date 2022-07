AMD Threadripper 5990X přetaktován na 4825 MHz, v Cinebench přesáhl 100.000 bodů

I když se nové procesory ještě neprodávají, výrobci počítačů a někteří lidé jsou schopni se k nim dostat dříve, než budou vypuštěny na trh (pokud vůbec budou, což je problémem CPU, o kterém se dnes budeme bavit). Overclocker SkatterBencher si takto vzal na paškál předprodukční vzorek procesoru AMD Ryzen Threadripper 5990X (kódové označení Chagall). Ten má 64 jader, podporuje až 128 vláken najednou, má celkem 32 MB L2 cache (každé jádro 512 kB) a 256 MB L3 cache (každé z osmi CCX má 32 MB sdílené L3 cache). Základní deskou byl model Asus ROG ZENITH II Extreme Alpha a využito bylo vodní chlazení EK-Quantum. To totiž bylo opravdu hodně potřeba.



Overclocker ukázal opravdu zevrubný přístup k taktování. Nejprve vyzkoušel výkon na základních taktech, poté vyzkoušel Precision Boost Overdrive (PBO), a to nejen ve výchozím stavu, tak i postupně zkoušel ladit PBO tak, aby z procesoru vymáčkl maximum. Úplně nakonec přistoupil k manuálnímu taktování každého CCX v rámci svého CCD zvlášť. V jeho případě bylo nejlepší CCD4 s jádry 32 až 39, kde se mu povedlo dosáhnout frekvence až 4825 MHz při napětí 1,45 V. Takového taktu dosáhl v 3DMark CPU, zatímco např. v Cinebench R23 skončil na frekvenci 4525 MHz a v AI Benchmark na 4375 MHz.

Na grafu prezentoval také dosažené výsledky, kde je krásně vidět přínos jednotlivých taktovacích technik. Je jasně vidět, že zásadní je pro vyšší výkon aktivovat PBO, které se postará o největší nárůst výkonu (zde o 39-44 %). Vidíme však, že to zdaleka nemusí být konečná a další ladění PBO i manuální taktování může přinést další (ne úplně malé) nárůsty. V AI Benchmark se tak výkon procesoru manuálně vyladěného na maximum navýšil o 50 %, v Cinebench R32 MT o 58 % a v 3DMark CPU dokonce o 81 %. Zajímavé je především překonání magické hranice 100 tisíc bodů v Cinebench R32 MT, čímž se hodně přiblížil světovému rekordu přes 105 tisíc bodů. Pokud vás zajímavá spotřeba, tak vězte, že toto vysoce přetaktované 64jádrové monstrum si vzalo 691 W (když si ale vezmeme, že je to 10,8 W na jádro, nezní to až tak strašně). Minimálně vodní chlazení tak bylo opravdu potřeba.

Overclocker připojil ještě pár postřehů o samotném procesoru. Threadripper 5990X je totiž neexistující procesor, který měl být nástupcem 3990X se 4kanálovým řadičem paměti, což by byla polovina proti profesionální řadě Threadripper Pro 5000. Vypadá to však, že se AMD rozhodlo svou levnější řadu Threadripperů sedící mezi Ryzeny a Theadrippery Pro vypustit, a tak sice existují předprodukční vzorky, ale už ne produkční. A kdo ví, zda kdy vůbec budou.