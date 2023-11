AMD údajně chystá další dva procesory s 3D V-Cache pro starší Socket AM4

začalo se svými procesory s pamětíu procesoru Ryzen 7 5800X3D pro platformu Socket AM4. Novější Socket AM5 dostal trojici procesorů (8, 12 a 16jádrovou verzi), nicméně uživatelé s AM4 se museli spokojit jen s tímto jedním procesorem. Později se v omezené dostupnosti (pouze u Micro Centeru v USA) objevil i Ryzen 5 5600X3D , ale tím to končilo. Více jader jsme se nedočkali a asi ani nedočkáme. Zdá se však, že bychom se mohli dočkat níže taktovaných verzí obou těchto procesorů pro starší platformu Socket AM4. Ta se patrně ještě nechystá do důchodu. Tvrdí tak leaker chi11eddog na sociální síti X. Zda se tyto informace ukážou být pravdivými, to se dozvíme až v budoucnu, nyní se ale pojďme podívat, co se dle jeho slov chystá.