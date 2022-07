AMD údajně chystá další Ryzeny 5000X3D s 3D V-Cache

Objevily se zajímavé zákulisní informace, které napovídají, že by to patice AMD AM4 ještě nějakou dobu neměla mít úplně spočítané. I když AMD přechází na novou patici AM5, nechce se vykašlat ani na spoustu uživatelů se stávající AM4, kterou chce udržet déle při životě, a nabídnout uživatelům další možnosti upgradu i poté, co bude hlavním předmětem zájmu nová AM5. Leaker Greymon55 se totiž nechal slyšet, že AMD s vysokou mírou pravděpodobnosti chystá další procesory s 3D V-Cache a nemělo by tak zůstat jen u modelu Ryzen 7 5800X3D.



Bohužel není jisté, který procesor nebo procesory to budou. Nejvíce smyslu by dával Ryzen 5 5600X3D, protože 3D V-Cache pomáhá zejména ve hrách, kde naopak až tak moc nepomáhá vysoký počet jader. Vysoce výkonný 6jádrový čip by tak pro hráče mohl být velmi zajímavým kouskem hardwaru. Teoreticky bychom tu mohli najít 32 MB L3 cache a dalších 64 MB 3D V-Cache. Pokud jde o Ryzeny 9, tam by teoreticky 5900X3D mohl mít 64 MB základní L3 cache a dalších 128 MB V-Cache, celkově tedy 192 MB. Ostatně 12jádrový procesor s 3D V-Cache byl prezentován nedávno na Computexu. Nevylučuje se údajně ani možnost Ryzenu 9 5950X3D.

Dále se hovoří o tom, že se zapracuje i na low-endové nabídce a mělo by se dostat na nové procesory Cezanne-X jako Ryzeny řady 5000.