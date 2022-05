AMD ukazuje, proč si máme vybrat Radeon a ne GeForce

AMD už opět pomalu rozjíždí akce s hrami zdarma na podporu prodeje Radeonů a opět se ozval také Frank Azor (Chief Architect of Gaming Solutions and Marketing, AMD), který se snaží zákazníky přesvědčit o výhodách Radeonů. Ty dle něj a jeho srovnání plynou především z lepšího poměru výkonu a ceny i výkonu a spotřeby.





To samozřejmě může platit leda v případě, že benchmarky byly provedeny čestným způsobem a také je tu otázka cen, přičemž AMD uvádí nejnižší dolarové ceny z Newegg platné 10. května 2022. Zde je třeba říci, že dle nejnovějších informací jsou právě Radeony předraženy méně než GeForce, což hraje ve prospěch Franka Azora a jeho tabulky, čili čísla by měla vycházet pro AMD celkově lépe, než kdyby byly použity doporučené ceny.

Vedle doporučených cen se pak vychází z průměrné snímkovací frekvence, což je pochopitelně největší problém pro každé podobné srovnání. Výsledné číslo tak závisí především na výběru her a jejich nastavení, což je v dnešní době velice problematické, zvláště když do toho může zasahovat také ray tracing, DLSS či FSR a samozřejmě i to, zda byla testována referenční/FE karta, nebo nějaká přetaktovaná. Jednoduše řečeno, NVIDIA by snadno mohla udělat svou tabulku, kde budou FPS naopak vyšší ve prospěch jejích karet.

AMD přitom vůbec nezmiňuje, kde k výsledným číslům přišlo a jisté je jen to, že dané dvojice soupeřů z řad Radeonů a GeForce se nepředvedly ve zcela stejných testech a šlo tu o různá rozlišení i nastavení kvality. Některé výsledky však vypadají značně přitažené za vlasy, jako například 124 FPS karty RX 6650 XT vs. 87 FPS karty RTX 3060.

Na základě toho tak může AMD hlásit až o 89 procent lepší poměr výkonu a ceny a dokonce až o 123 procent lepší poměr výkonu a spotřeby, což platí konkrétně pro RX 6400 vs. GTX 1050 Ti. Ano, AMD tu srovnává RDNA 3 se stařičkým Pascalem, a to prostě proto, že NVIDIA aktuálně nemá v desktopové nabídce nic slabšího než RTX 3050. To je na jednu stranu nefér, ale na druhou stranu tu není jiná možnost.

Rozhodně tu ale byla možnost vzít v potaz ceny ne pouze z jednoho obchodu a ne ty nejnižší, neboť akce jednoho výrobce či prodejce může výsledky značně zamávat. Na druhou stranu můžeme říci, že uvedené ceny karet odpovídají tomu, co má Newegg aktuálně v nabídce, což ale často platí jen pro jeden jediný model.