AMD uvádí Ryzen 5000 C-Series, první osmijádra pro Chromebooky

Ryzen 5000 C-Series nabízí až osm fyzických jader, což je výbava, kterou dle AMD moderní Chromebooky ještě neviděly. Můžeme přitom říci, že tato APU jsou obdobou Ryzenů 5000U generace Cezanne, čemuž zhruba odpovídá i jejich 15W TDP. Nebylo přitom uvedeno, zda mohou výrobci stejně jako v případě zmíněných Ryzenů využít rozsah TDP, nebo je tu prostě pevných 15 W.

Jedná se pochopitelně o APU určená pro vyšší "kastu" Chromebooků. Máme tu totiž až 8 jader Zen 3 na taktech do 4,5 GHz a plných 20 MB L2+L3 cache plus integrované grafické jádro Vega s 8 CU (512 Stream procesorů) na taktu do 1,8 GHz. Čili jde opravdu jen o trošku upravenou nabídku modelů Ryzen 5000U s ohledem na pracovní takty.

Výjimečný je snad jen Ryzen 3 5125C, neboť dosud jsme tu ani z rodiny Lucienne neměli žádný Ryzen 5000 s pouze dvěma fyzickými procesorovými jádry.





Chromebooky s takovou výbavou se tak rozhodně nebudou moci označovat za slabé, i když samozřejmě bude záležet i na zbylé výbavě, a to zvláště na operační paměti a úložném zařízení, nicméně výrobci snad budou v tomto ohledu rozumní a vyberou hardware odpovídající vlastnostem těchto APU.

AMD se navíc chlubí, že tato APU mohou zajistit i dvojnásobnou výdrž na baterie v porovnání s Chromebooky založenými na čipech Intel Tiger Lake.

Dále už AMD srovnává své nové 5000C s Ryzeny 3000C, čili ještě se 14/12nm čipy, oproti nimž můžeme pochopitelně očekávat výrazně vyšší výkon, ať už jde o výkon procesorových jader (jednotlivý i celkový) a grafický výkon.

Intel by přitom v dohledné době měl pro Chromebooky připravit svou nabídku, a sice Alder Lake-N, což znamená, že AMD se aktuálně může poměřovat ještě s Tiger Lake. Srovnává tak svůj model 5825C s procesorem i7-1185G7, oproti němuž má Ryzen být o 7 % výkonnejší ve Webxprt, o 25 % v Geekbench 5 (multi) a o 10 % v Motion Mark. Tento poměr sil se tak nástupem Alder Lake-N jistě výrazně změní.