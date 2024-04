AMD uvádí Ryzen Embedded 8000 s NPU, výkonem až 39 TOPS a 10letou podporou

Společnost AMD uvedla nové procesory Ryzen Embedded 8000. Embedded procesory míří do oblastí, kde je procesor zpravidla pevně integrován do systému, přičemž v případě Ryzenů to jsou např. často úložiště typu NAS. Nová generace využívá architekturu Zen 4, výkonná integrovaná GPU na architektuře RDNA 3 a nechybí jim ani integrované NPU. To slouží k výpočtům algoritmů umělé inteligence a dosahuje zde výkonu až 16 TOPS (spolu s CPU a GPU je výkon 39 TOPS). Instrukční L1 cache má kapacitu 32 kB na jádro, datová L1 cache má pak také 32 kB. Kapacita L2 cache je 1 MB na jádro a L3 je unifikovaná, přičemž má 16 MB pro všechna jádra dohromady. Podporovány jsou paměti DDR5-5600 s ECC.



K dispozici je 20 linek PCIe Gen4, podpora pro dva porty USB-C 4 s DP-Alt, USB-C 3.2 Gen2 s DP-Alt (10 Gbps), dále USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), tři USB 2.0 a jeden USB 2.0 se SecureBio. Vyrábí je společnost TSMC pomocí 4nm procesu s pouzdřením BGA ve formátu FP7r2 o velikosti 25×35 mm a výšce 1,38 mm. AMD slibuje výrobcům zařízení dlouholetou podporu, ta zde činí 10 let. Pokud vám výše uvedené specifikace ve většině přijdou povědomé, vězte, že jde o klasické mobilní čipy Hawk Point předělané do embedded formy. Ostatně tomu odpovídá i jejich číselné označení, které je shodné s mobilními verzemi.