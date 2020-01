AMD uvádí TressFX 4.1 pro vykreslování vlasů a srsti

Můžeme tak očekávat, že uvidíme více her, které budou podporovat TressFX (zdrojový kód) pro vykreslování a simulaci chlupatých předmětů pomocí GPU. Jde tak nejen o grafickou stránku věci, ale také o fyziku, čili pohyb vlasů a chlupů tak, aby působil reálně. AMD kvůli tomu také aktualizovalo své "physics simulation shaders" a také přidalo nové funkce pro renderování StrandUV a Hair Parameter Blending, stejně jako se může využít nový systém Level od Detail pro nastavení kvality zobrazení. Vývojáři ještě k tomu získají novou dokumentaci, příkladné návody a také aktualizovaný TressFX Exporter pro Autodesk Maya. To ovšem není to nejdůležitější.

Nejdůležitější je integrace TressFX 4.1 do jedné z hlavních vývojových platforem, a to konkrétně do Unreal Enginu, přičemž příslušný patch je k dispozici v sekci Epic Games Unreal na GitHubu s veškerým podpůrným materiálem. Respektive byl, přičemž tento odkaz aktuálně z nějakého důvodu nefunguje, ale to se snad brzy spraví.

AMD slibuje, že vývojáři v rámci Unreal Engine 4.22 zaznamenají mnohem jednodušší využití TressFX a nabídku hotových komponent a materiálů, na čemž dále mohou stavět.

Co se týče hardwaru, TressFX potřebuje GPU založené na GCN, což jsou Radeony od série HD 7000 výš, anebo samozřejmě i nový Radeon založený na RDNA, čili RX 5000. Dále to ale může být obecně i GPU s podporou DirectX 11 nebo 12 s podporou Shader Model 5. TressFX už nyní podporují hry Deus Ex: Mankind Divided a Rise of the Tomb Raider, přičemž lze očekávat, že s integrací do Unreal Enginu 4.22 a také s nástupem nových konzolí založených na grafice s RDNA se podpora asi bude rozšiřovat. Zdroj: Hexus.net

