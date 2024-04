AMD uvedlo nové Ryzeny PRO 8000 pro notebooky i desktop, většina má Ryzen AI

Pro mobilní pracovní stanice, byznysové notebooky a podobná nasazení má společnost AMD v nabídce už nějakou dobu procesory Ryzen PRO. Ty jsou nyní rozšířeny o 16 nových modelů Ryzen PRO 8000, přičemž v nabídce najdeme nové mobilní i desktopové čipy. Procesory mají nejen CPU část a integrované GPU, ale větší část z nich obsahuje také integrované NPU o výkonu 16 TOPS. To slouží pro akceleraci algoritmů umělé inteligence. Spolu s CPU a GPU mají procesory pro tyto úlohy výkon až 39 TOPS. Technologii Ryzen AI má většina modelů, ale jak již bylo řečeno, ne všechny, viz tabulky níže. Předpokládá se, že do konce roku na Ryzen AI poběží přes 150 aplikací. Samozřejmě nechybí technologie AMD PRO jako funkce pro vzdálenou správu počítačů, více bezpečnostních technologií (např. Microsoft Pluton) a dlouhodobá podpora.



Procesor

Jádra/Vlákna

Frekvence (Zákl./Boost)

Celková cache

cTDP

Ryzen AI

Ryzen 9 PRO 8945HS

8C/16T

4,0 / 5,2 GHz

24 MB

35-54 W

ano

Ryzen 7 PRO 8845HS

8C/16T 3,8 / 5,1 GHz

24 MB 35-54 W

ano

Ryzen 7 PRO 8840HS

8C/16T 3,3 / 5,1 GHz

24 MB 20-28 W

ano

Ryzen 7 PRO 8840U

8C/16T 3,3 / 5,1 GHz

24 MB 15-28 W

ano

Ryzen 5 PRO 8645HS

6C/12T 4,3 / 5,0 GHz

22 MB 35-54 W

ano

Ryzen 5 PRO 8640HS

6C/12T 3,5 / 4,9 GHz

22 MB 20-28 W

ano

Ryzen 5 PRO 8640U

6C/12T 3,5 / 4,9 GHz

22 MB 15-28 W

ano

Ryzen 5 PRO 8540U

6C/12T 3,2 / 4,9 GHz

22 MB 15-28 W

ne

V případě mobilních čipů tu máme 6 a 8jádrové modely ve třech variantách ohledně spotřeby. Modely 8x45HS přichází s vyššími takty a konfigurovatelnou TDP v rozsahu 35-54 W, 8x40HS mají rozsah 20-28 W, nejúspornější 8640U jsou pak na 15-28 W. Pouze 8540U nemá Ryzen AI.



Procesor

Jádra/Vlákna

Frekvence (Zákl./Boost)

Celková cache

cTDP

Ryzen AI

Ryzen 7 PRO 8700G 8C / 16T 4,2 / 5,1 GHz 24 MB 45-65 W ano Ryzen 7 PRO 8700GE 8C / 16T 3,65 / 5,1 GHz 24 MB 35 W ano Ryzen 5 PRO 8600G 6C / 12T 4,35 / 5,0 GHz 22 MB 45-65 W ano Ryzen 5 PRO 8600GE 6C / 12T 3,9 / 5,0 GHz 22 MB 35 W ano Ryzen 5 PRO 8500G 6C / 12T 3,55 / 5,0 GHz 22 MB 45-65 W ne Ryzen 5 PRO 8500GE 6C / 12T 3,4 / 5,0 GHz 22 MB 35 W ne Ryzen 3 PRO 8300G 4C / 8T 3,45 / 4,9 GHz 12 MB 45-65 W ne Ryzen 3 PRO 8300 GE 4C / 8T 3,5 / 4,9 GHz 12 MB 35 W ne

U desktopových variant máme modely 8x00G se spotřebami 45-65 W dle konfigurace a úspornější varianty 8x00GE s 35W TDP. V nabídce jsou modely od 4 do 8 jader, jejich Boost frekvence je většinou stejná, základní je u modelů GE obvykle nižší, ale jsou i výjimky. V tomto případě Ryzen AI najdeme jen u silnějších modelů 8600G(E) a 8700G(E).