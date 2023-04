AMD vydalo stanovisko k pálícím se Ryzenům 7000X3D a limituje napětí na 1,3 V

Poslední dny plní stránky médií spálené procesory AMD Ryzen 7000X3D s 3D V-Cache, nicméně objevily se i podobné případy s klasickými Ryzeny 7000. Společnost vydala už druhé stanovisko ohledně celé věci, které zveřejnila přes server Anandtech. V tom prvním AMD přiznalo, že nadměrné napětí při přetaktování způsobuje poškození základní desky a procesoru. Dodalo, že pracuje s výrobci základních desek na tom, aby se zajistilo, že procesory Ryzen 7000X3D budou pracovat na stanovených specifikacích. Majitelé poškozených CPU by měli kontaktovat podporu AMD. V druhém vyjádření už bylo AMD o něco konkrétnější.

V něm říká, že už identifikovalo příčinu problému a že svým partnerům už dodala novou verzi AGESA. Ta by měla zajistit, aby všechny napájecí cesty na základních deskách se socketem AM5 pracovaly v rámci stanovených specifikací a limitů. Tím je i omezení nejvyššího napájení SOC na 1,3 V a zajištění toho, aby procesorům nebylo nastaveno příliš vysoké napětí při použití profilů EXPO. To by mělo být zvýšeno pamětem, ale ne CPU, a je nezodpovězenou otázkou, proč se vůbec procesorům toto napětí zvyšovalo, když se mělo v rámci přetaktovávacích profilů pamětí zvýšit jen jim.

Podle AMD by ale toto nové omezení napětí nemělo ovlivnit schopnosti procesorů Ryzen 7000 přetaktovat paměti pomocí profilů EXPO nebo XMP, stejně jako by to nemělo omezit možnost zvýšit výkon procesorů pomocí technologie PBO. Je zde ale ještě jeden zajímavý detail. Zatímco v prvním vyjádření AMD hovořilo o Ryzenech 7000X3D, v druhém už hovořilo o Ryzenech 7000 bez explicitní specifikace, že by šlo jen o modely s 3D V-Cache. To by napovídalo o tom, že se problém možná nevyskytuje jen a pouze na modelech s touto pamětí. AMD dále řeklo, že partneři by měli zveřejnit nové verze BIOSů v následujících dnech. Někteří už první opatření provedli před několika dny.