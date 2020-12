AMD vypouští na trh Radeon RX 6900 XT, co říkají testy?

Radeon RX 6900 XT je tak již na trhu, ovšem že by se dostal do nabídky českých obchodů, o tom se zatím nedá mluvit. Jde o dosud nejlépe vybavený Radeon s čipem Navi 21, jejž už asi nic dalšího z aktuální generace netrumfne.

Nový Radeon RX 6900 XT je vybaven celkem 5120 Stream procesory v 80 jednotkách CU a pracuje na taktech 1825 až 2250 MHz. Poskytne nám výkon až 23 TFLOPS v single precision (FP32) a co se týče paměťového subsystému, ten má kupodivu stejný jako ostatní modely s Navi 21. Je to tak v podstatě unikátní situace, neboť tři různě výkonné Radeony nabízí shodně 16 GB GDDR6 na 256bitové sběrnici s 16GT/s a výslednou propustností 512 GB/s. Shodná je také kapacita Infinity Cache ve výši 128 MB, jejíž úkol je dohnat právě to, co nové karty ztrácí na propustnosti své hlavní paměti, neboť 512 GB/s už není na dnešní hi-end nijak úžasná hodnota.

Server VideoCardz opět přichystal přehled s odkazy na recenze těchto karet , přičemž dle Hexus.net se výkon nového Radeonu pohybuje někde mezi RTX 3080 a RTX 3090 a podobné to je na techPowerUp , kde jsou také testy využívající Ryzen 9 5900X s rychlými DDR4 a SAM coby ideální platformu pro nové Radeony, která přidává důležitá procenta navíc. Díky nim Radeon dokonce vede před RTX 3090 v rozlišení 1080p a celkově se dá říci, že výsledky dopadly dle očekávání i dle toho, že RX 6900 XT je pouze na dvou třetinách ceny karty RTX 3090.

Za jednotky procent navíc se zde tak už platí stodolarovkami, ovšem do toho zatím nemůžeme počítat ray tracing, jenž v případě Radeonů ještě nedospěl. Ale vypadá to, že Radeony by si měli kupovat především ti, kteří o ray tracing spíše nemají zájem. A pokud mají a přesto by preferovali kartu od AMD, pak by si měli přinejmenším počkat na to, až bude představena konkurence pro DLSS, bez níž budou i Navi 21 kulhat na obě nohy.



V případě karet Radeon RX 6900 XT je to ale stejně ještě jedno, neboť na jejich dostupnost si budeme muset ještě počkat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: