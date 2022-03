AMD začalo svým zákazníkům nabízet slevy v rámci programu pro vybrané

VAR, čili value-added reseller je jednoduše řečeno partner, který odebírá zboží od výrobce a přidá mu jistou další hodnotu, čili jde v našem smyslu především o výrobce počítačů či jiného hardwaru z komponent a čipů, které v tomto případě dodá firma AMD. Dle ohlasů z průmyslu je přitom nabídka AMD podobná té, kterou své zákazníky už dlouho oslovuje Intel, ovšem Lisa Su je prý výrazně agresivnější ve snaze zajistit si takové partnery, díky nimž bude AMD moci dále růst. A oni s ním.

Terry Richardson (North America Chief Channel Officer, AMD) serveru CNR prozradil, že se tato věc týká jednak osobních počítačů s procesory Ryzen i serverů s procesory EPYC a nejde pouze o prostou nabídku slev. Jde také o nabídku školení zaměstnanců či podporu v rámci prodeje a marketingu, což se bude týkat i toho, jak se produkty AMD liší od konkurenčních od Intelu.

AMD tak po svých partnerech bude chtít, aby se naučili porozumět jeho produktům, respektive tomu, co ty nabízí a co představují. To umožní je účinněji nabízet zákazníkům a i to bude předpokladem pro získání zajímavějších odměn.

Základem pro to všechno ale budou prostě množstevní slevy, čili pokud nějaký partner dokáže prodat více procesorů, k čemuž se mu AMD bude snažit pomoci, může se zařadit na vyšší místa v hierarchii celého programu. Pro ty nejlepší pak čekají úrovně Elite a Executive.

AMD bude své partnery hodnotit vždy v celoročním hodnocení prodejů, kdy budou mít partneři firmy možnost postupovat v celé hierarchii. Rob Schaeffer (prezident a COO kalifornské Orange) se přitom nechal slyšet, že program firmy AMD nabízí postupně výrazně lepší slevy než Intel.

Nový program AMD se může týkat celkem přibližně 500 firem po celém světě, z nichž asi čtvrtina se nachází v Severní Americe. Povede jej právě Terry Richardson, který jej vidí jako způsob pro zvýšení ziskovosti své firmy i VAR partnerů, čili mluví o klasickém win-win scénáři.



