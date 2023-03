AMD zveřejnilo další detaily o technologii FSR 3.0, má být 2× rychlejší

U moderních grafických karet se setkáváme s různými technologiemi pro upscaling. Díky tomu je možné generovat obraz rychleji v nižším rozlišení a zbývající detaily pak dopočítávat. Zatímco Nvidia má svou technologii DLSS 3, která vyžaduje výkonné grafické karty RTX 4000 s Tensor jádry, řešení od AMD je přístupnější a je open-source. Jmenuje se FidelityFX Super Resolution a nyní byla poodhalena jeho nejnovější generace FSR 3.0. AMD zveřejnilo nejen nové SDK, ale také zmínilo několik nových funkcí, které přinese nejnovější verze. Zatímco dosud FSR dopočítávalo chybějící detaily v rámci snímků, nová generace dokáže dopočítávat i celé interpolované snímky. To by mělo zvýšit výkon až na dvojnásobek.



Interpolovaný snímek by měl být zobrazen jen jednou a neměl by vytvářet tzv. "feedback loop", tedy propagování artefaktů do dalších následujících snímků. Případný artefakt by tak měl ovlivnit jen jeden snímek, protože ten další už bude opět generován znovu "s čistým štítem". AMD nicméně zmiňuje, že čelí různým starým i novým problémům, jako je např. interpolace nelineárního pohybu, navýšení HW požadavků na interpolaci, potíže může přinášet i práce s elementy GUI.