AMD zvýšilo své čtvrtletní tržby nad 2 miliardy USD

AMD dokázalo za poslední loňský kvartál utržit 2,13 miliard dolarů, z čehož provozní zisk firmy činil 348 milionů a čistý zisk pak 170 milionů (0,15 USD na rozředěnou akcii). Dle non-GAAP principů to pak byl provozní zisk 405 milionů a čistý 383 milionů (0,32 USD).

Za celý rok 2019 pak AMD utržilo 6,73 miliard dolarů, takže je zřejmé, že tržby 2,13 miliard za poslední kvartál znamenají růst. Ten je v meziročním srovnání rovnou padesátiprocentní a v mezikvartálním pak 18procentní. A nyní už to také znamená, že se konečně už velice prudce zvýšil zisk a ten provozní meziročně z 28 na 348 milionů dolarů (GAAP) nebo ze 109 na 405 milionů (non-GAAP). AMD tak už konečně začíná vydělávat zajímavé částky, a to i kvůli tomu, že se zvedly i marže.

Aktuálně se také hodnota akcií firmy AMD pohybuje nad 50 dolary, kde dosud nikdy v historii ještě nebyla, a to ani v roce 2000. Lisa Su si ale ve svém proslovu všímala především toho, jakou aktuální nabídku na trhu její firma má a poukázala pochopitelně zvláště na silné portfolio s procesory EPYC a Ryzen.

O růst tržeb se postarala především divize Computing and Graphics (1,66 mld. za 4. kvartál s meziročním nárůstem o 69 procent), zatímco Enterprise, Embedded and Semi-Custom naopak ztrácela. Nicméně právě tuto divizi by měl letos čekat dobrý rok, či spíše jeho druhá polovina, a to kvůli nástupu nových herních konzolí a Computing and Graphics si také chystá nové zajímavé produkty (Zen 3, Navi 20). Očekávat můžeme také další umořování dluhu firmy, který byl loni snížen o 524 milionů dolarů.

Při srovnání tržeb celých let 2019 a 2018 tu ale moc velké rozdíly v tržbách nemáme, ovšem to bylo způsobeno kryptokocovinou, kvůli níž AMD ztratilo značné příjmy z prodeje grafických karet, ostatně NVIDIA na tom byla stejně. O grafické karty už tak mají zájem opět především hráči a poptávka je výrazně nižší, čili tržby z nich logicky nahradil prodej procesorů.

Výhled do budoucna je takový, že za právě probíhající kvartál AMD dle odhadů utrží 1,8 miliard (+/- 50 milionů) dolarů. První kvartál v roce je ostatně obvykle slabý, takže i to bude představovat meziroční nárůst o více než 40 procent. Tržby bude směrem dolů dále tlačit právě divize Enterprise, Embedded and Semi-Custom, a to kvůli očekávanému nízkému zájmu o aktuální herní konzole.

Pro celý letošní rok AMD předpokládá růst tržeb o 28 až 30 procent s hrubými maržemi kolem 45 procent, čili ty by se měly zvýšit jen mírně.

