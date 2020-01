Americká vláda tlačí TSMC k výrobě kriticky důležitých produktů i na území USA

Aby bylo hned na začátku jasno, nejde zde o přesun nejpokročilejších provozů či stavbu nových a nejmodernějších továren na území USA, kde by se vyráběla SoC pro Apple nebo jiné čipy pro spotřební elektroniku a počítačový hardware, i když ani v takovém případě by se Američané jistě nezlobili. Vláda Spojených států žádá o to, aby TSMC vyrábělo na území USA alespoň kriticky důležité čipy, jako třeba ty, které se používají ve strojích Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Je také třeba poznamenat, že TSMC už na území USA působí, a to prostřednictvím společnosti WaferTech, kterou plně vlastní a provozuje pod ní továrnu Fab 11 ve státě Washington. Jde sice o menší provoz zpracovávající 200mm wafery, ovšem alespoň se nedá říci, že by TSMC o Spojené státy dosud ani nezavadilo. Mimochodem i tak je Fab 11 po Fab 8 firmy GlobalFoundries největší továrnou v USA, která se orientuje na zakázkovou výrobu čipů pro jiné společnosti.

Už loni v listopadu jsme se dozvěděli, že americká vláda takovou věc po TSMC žádá. Předseda TSMC Mark Liu tehdy uvedl, že nic takového v úmyslu nemá a další komentáře jsme neslyšeli. Nyní ale TSMC poskytlo poněkud diplomatičtější odpověď.

Dle ní nikdy nevyloučilo, že na území USA postaví nebo jinak získá novou továrnu pro výrobu čipů, ovšem aktuálně žádný podobný záměr neexistuje, jak se společnost oficiálně vyjádřila pro Nikkei . Dozvídáme se také, že požadavky americké vlády jsou daleko specifičtější, než se dosud myslelo. Jde zvláště a pouze o výrobu čipů pro vojenská zařízení a stroje, o jiné produkty se nejedná.

K tomu se také vyjádřil Su Tze-yun (Taiwan Institute for National Defense and Security Research), dle nějž jeho organizace zaznamenala zvýšený zájem zástupců americké vlády o to, jak je obrana USA závislá na společnosti TSMC. Jde pak v důsledku především o fakt, že Čína považuje Tchaj-wan ne za nezávislý stát, ale za svou (dočasně) vzbouřenou provincii a není vyloučeno, že se pokusí jej ovládnout i pomocí síly. A tyto obavy přirozeně rostou s tím, jak se napínají vztahy mezi Čínou a USA a jak se neustále zmiňuje sledování politiky jedné Číny, do níž téma Tchaj-wanu jednoznačně patří.

