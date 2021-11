Americká vláda vypsala 10 mil. USD odměnu na skupinu REvil

Ransomware je už dávno problém především pro firmy a instituce, neboť počítačoví vyděrači rychle zjistili, že vypáčit pár set dolarů od běžných uživatelů je dřina a firmy mohou zaplatit najednou mnohem víc. Možná že jde také trošku o robinhoodovskou auru, jakou šifrováním dokumentů s osobními dopisy a rodinnými fotkami nikdo nezíská, ovšem nyní si konkrétně skupina REvil zase vysloužila značnou pozornost americké vlády. Ta totiž vypsala na její hlavní členy odměnu 10 milionů dolarů a v případě jejich spolupracovníků nabízí 5 milionů.

Tato konkrétní odměna přichází v reakci na útok na firmu JBS Foods, který měl letos v USA výrazný dopad na celý průmysl zpracovatelů masa. Firma přitom v tomto případě zaplatila útočníkům 11 milionů dolarů v Bitcoinech a celý incident byl spojen právě se skupinou REvil, ačkoliv ta se tím sama nepochlubila. Má mít ale na svědomí i další útok na IT společnost Kaseya dne 2. července, od níž skupina žádala rovnou 70 milionů dolarů.

Americká vláda přitom právě tento týden ohlásila , že nechala zatknout jistého Ukrajince Jaroslava Vašinského, který byl obviněn právě ze spolupráce s REvil a z toho, že se podílel na útoku právě na firmu Kaseya. Dle Ministerstva spravedlnosti USA mělo být také zabaveno 6,1 mil. USD v kryptoměnách a ministr Merrick Garland při té příležitosti označil kyberzločince celkově za velké nebezpečí pro celou zem, osobní bezpečnost jejích občanů, ekonomiku a národní bezpečnost. Uvedl také, že USA udělají vše pro to, aby ransomwarové zločince pohnaly před soud a dostaly zpět to, co získali od svých obětí.