Amerického senátora zajímá, jak to, že Huawei má stále přístup k HDD

Republikánský senátor Roger Wicker v úterý poslal formální dotaz všem třem zbývajícím výrobcům pevných disků. Ptá se, zda Seagate, Toshiba a Western Digital opravdu dodržují opatření, dle nějž musí získat zvláštní licenci pro prodej pevných disků firmě Huawei či jiným jejím přidruženým společnostem. Je třeba také dodat, že takové licence se zpravidla neudělují.

Pouze dvě ze tří jmenovaných společností jsou americké, ovšem i na japonskou Toshibu mají Američané své páky, stejně na jakoukoliv jinou firmu, která využívá americké technologie a právě tak mohl být Huawei se svým partnerem HiSilicon odříznut od tchaj-wanské TSMC.

Roger Wicker ve svém vyjádření pro Reuters sdělil, že aktuálně jen sbírá fakta o tom, zda zmínění výrobci pevných disků dodržují daná opatření. Je ale logické usuzovat, že se Wicker asi ptá především proto, že má informace o dodávkách pevných disků pro Huawei.

Loni se přitom diskutovalo o novém vztahu mezi Huawei a firmami Western Digital a Seagate . Tehdy jsme se dozvěděli, že Western Digital už zažádal o možnost prodávat firmě Huawei své pevné disky i SSD a analyzoval své možnosti s tím, že nebylo vůbec jasné, co bude ze strany amerických úřadů následovat. V tu dobu byl obchod mezi těmito firmami pozastaven.

Seagate ale měl na celou věc trošku jiný pohled. Tato firma pochopitelně také analyzovala situaci, ovšem rozhodla se, že není žádný důvod k pozastavení prodeje svých produktů firmě Huawei. Později přinesla jen vyjádření, že hodlá zcela dodržovat stanovená omezení a pravidla.

Huawei by tak nyní neměl mít k dispozici vůbec žádné nové dodávky pevných disků, alespoň ne přímo od WD, Seagatu či Toshiby, a to na rozdíl od SSD, která se už vyrábí včetně kontrolerů i pamětí NAND Flash i na čínské půdě. Nyní jde tedy o to, zda si Huawei dokázal pro své produkty předem vytvořit tak velké skladové zásoby pevných disků, že ty mu vystačily dlouhých 8 měsíců, anebo má spíše i přes své embargo přístup k čerstvým dodávkám.

