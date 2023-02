Americký profesor vyžaduje využívání ChatGPT, výsledky jsou překvapivě pozitivní

Vzdělávací systém má před sebou obrovského strašáka v podobě chatbota ChatGPT. Už dnes ho studenti velmi rádi využívají pro svou práci a učitelé mnohdy nemají jak poznat, zda jde o práci umělé inteligence nebo o práci studenta (v některých případech to jde, pokud se naprosto vymyká studentově úrovni, a to ať v pozitivním nebo negativním směru). Profesor Ethan Molick z Wharton School of the University of Pennsylvania na to jde ale úplně jinak. Využívání AI, a to především ChatGPT a generování obrázků, totiž od svých studentů vyžaduje.



Učí několik tříd, a tak provedl experiment. U jedné třídy plně vyžadoval využívání AI k návrhům, psaní textu, vytváření aplikací, tvorbě obrázků a dalším účelům. U další bylo využití AI vyžadováno bez další specifikace, u jiné jen umožněno. Další třída neměla žádné úkoly specificky pro využití AI, ale bylo její použití doporučeno. Podle Molicka je využívání AI nová dovednost, kterou je potřeba si osvojit. Přesto ale stanovil několik pravidel a upozornil studenty na několik záludností.

Minimální snaha o dobrý dotaz pro AI vede k nekvalitním výsledkům. Budete potřebovat vylepšit své dotazy, abyste dosáhli lepších výsledků. Chvíli to zabere.

Nevěřte ničemu, co AI říká. Pokud vám dá nějaké číslo nebo fakt, považujte to za chybné, pokud neznáte správnou odpověď, nebo si to sami neověříte z jiného zdroje. Jste zodpovědni za jakékoli chyby nebo opomenutí ze strany AI. Lépe funguje pro témata, kterým rozumíte.

AI je nástroj a jako takový se ho musíte naučit ovládat. Na konec jakéhokoli úkolu připojte odstavec o tom, jak jste využili AI, a které dotazy jste do ní zadali. Neučiníte-li tak, budete mít problémy ohledně plagiátorství.

Přemýšlejte o tom, kdy může být AI užitečná. Nepoužívejte ji tehdy, když to není vhodné.

Výsledky byly lepší, než by asi většina čekala. V zásadě zjistil, že studenti fungují jedním ze tří způsobů. Nejhorší je, když student nechá AI udělat svou práci a vylepšování dotazů je jen na poli malých změn, jako je např. upřesnění počtu slov nebo přidání několika klíčových slov. V takovém případě AI pro studenty napsala eseje max. za známku C.

Druhým způsobem bylo to, že studenti dávali AI více omezení a detailů o tom, čím se má zabývat (např. ji explicitně řekli, ať popíše nějaký efekt, použije příklady, určitý styl jazyka a podobně). V tomto případě byly výsledky mnohem lepší, ale docela variabilní. Studenti měli problém s tím, že pořád cítili jen malou kontrolu nad tím, jak bude esej vlastně vypadat.



Nejlepší způsob byl, když AI byla spoluautorem eseje. Nechali nejprve vygenerovat esej a pak systému říkali, co má opravit a jak (např. ať přidá více detailů do určitého odstavce, opraví chybu v definici, použije jiný styl psaní v daném odstavci atd.). Pokud se pracovalo na eseji, která se jen dále společně s AI vylepšovala, výsledky byly nejlepší a také samotní studenti si z toho nejvíce odnesli.

Zatímco úroveň projektů vzrostla a pracovní týmy byly více zabrány do práce, mělo to i nevýhody. Studenti byli sice více aktivní mezi sebou, ale méně směrem k učiteli. Nechtěli se ptát před třídou a raději si to nechali vysvětlit od ChatGPT. Podle názoru Molicka bychom tak neměli řešit to, zda studenti používají AI, ale měli bychom je naučit, jak ji používat.