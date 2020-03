Ampere Altra se ukazuje: 80jádrový konkurent pro EPYC a Xeon

Startup Ampere povstal z popela firmy Applied Micro Circuits a nyní se pochlubil 7nm procesorem Altra s 80 jádry ARM, který by měl konkurovat i těm nejvýkonnějších procesorům x86 z oblasti serverových EPYC a Xeon.

Nicméně hned na začátek je třeba říci, že takové procesory jsme už měli šanci vidět a výkon či obecně potenciál v jejich případě zdaleka není vše, co je zapotřebí. Trh se serverovými čipy je ovládnut architekturou x86 a v posledních letech nám AMD názorně ukazuje, jak obtížné je ubírat firmě Intel z jejího dominantního podílu i v případě, kdy mu konkuruje stejnou architekturou. Jde také o to, co mají lidé pracující se servery a vyvíjející pro ně software obvykle na stole - počítač s ARM to zpravidla není, a i proto se ARM v serverech dosud pohybuje na okraji zájmu.

Ampere Altra bude vyráběn firmou TSMC jejím již obvyklým procesem N7, který dnes využívá také AMD či jiné firmy. Výroba ve velkém začne někdy v polovině tohoto roku a výsledné procesory s TDP 210 W se mají dostat do jednopaticových a dvoupaticových platforem.

Ampere své čipy srovnává konkrétně s AMD EPYC 7702 a Xeon Platinum 8276, čili se 64jádrovým a 28jádrovým procesorem patřícím dle počtu jader na vrchol svých řad. Mluví pak především o počtu jader na jeden rack a pak o výkonu na rack (viz obrázek).

Dále se dozvíme, že jde o (pochopitelně) 64bitové procesory ARM, a to na turbo frekvenci až 3 GHz. Využívá se zde platforma ARM Neoverse N1 a pak osmikanálové zapojení pamětí DDR4-3200 s podporou až 4 TB na patici. Jednopaticový systém pak nabídne 128 linek PCIe 4.0 a dvoupaticový pak 192 linek, každý Altra má dvě 128bitové SIMD jednotky a hardware pro výpočty v INT8 a FP16, který se bude hodit pro strojové učení.

Postavení procesorů x86 sice Ampere v brzké době jistě neohrozí, ale vypadá to, že odbyt bude mít zajištěný. Microsoft uvažuje o nasazení těchto čipů v rámci cloudu Azure a zcela jistě pak Ampere pochodí u firmy Oracle, která do něj dříve investovala 40 milionů dolarů a chce pro procesory Altra optimalizovat Oracle Linux, Oracle Java a Oracle Database. Další odbyt či podporu by pak mohly zajistit firmy Canonical, VMware, Lenovo, Micron a Gigabyte.





