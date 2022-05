Antec Cannon: otevřená skříň pro hi-end sestavy

Antec Cannon je jednou z řady drahých designových skříní, které mají obvykle společnou vysokou cenu, použití kvalitních materiálů a také se při pohledu na ně trošku ztrácíme. Ani zde nám není hned jasné, na co se to vlastně koukáme, respektive k čemu mohou sloužit jednotlivé různé tvarované součásti.

Ihned je ale patrné, že tato počítačová skříň nedokáže naši sestavu moc ochránit, takže by mělo být zakázáno se k ní přibližovat s pitím v ruce a baštit nad ní větrníky. Stejně je tak jasné, že bude třeba se více než v klasické skříni potýkat s prachem, neboť ten do běžného Middle Toweru sám od sebe nesedá a alespoň trošku nás před ním chrání filtry u ventilátorů.

Co ale Antec Cannon naopak nabídne? Je to prostor pro dva samostatné okruhy vodního chlazení, čímž nemyslíme AiO chladiče, jak je vidět i z fotografie dole. Tam mimochodem na čele není expanzní nádoba, ale grafická karta s vodním blokem, k níž ovšem takovýmto způsobem rozhraní PCIe 4.0 asi nepřivedeme. Ovšem nikdo nás nenutí dávat grafickou kartu do této pozice a ta může být na svém (víceméně) obvyklém místě v levé části skříně.

Deska je ale otočena o 90° a s ní i sloty, takže grafická karta bude v takovém případě mířit dolů. Namísto ní pak můžeme do přední části umístit velký radiátor.

Cannon je tvořen z větší části hliníkem, někdy opracovaným pomocí CNC, vedle nějž tu jsou také tlusté průhledné panely. Nacpat do něj můžeme až tři 360mm radiátory, respektive dva 360mm (vpředu a v boku) a jeden až 420mm (vzadu) s tloušťkou alespoň 45 mm.

A jak se dalo čekat, vzhledem k rozmachu M.2 SSD tu nenajdeme moc pozic pro úložná zařízení. Jsou jen čtyři pro SSD a jedno HDD. Zato pro zdroj je tu připraveno až 270 mm prostoru (z hlediska hloubky ATX zdroje), dále se sem vejde i E-ATX základní deska a délka grafické karty či karet tu vzhledem ke zpracování skříně v podstatě není omezena.

Celkové rozměry skříně Antec Cannon jsou 604 x 261 x 481 mm (HxŠxV) a hmotnost je 10 kg. Cena byla stanovena na 495 eur.