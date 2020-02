AOC AGON AG353UCG: herní monitor pro náročné

AOC AGON AG353UCG je dle své nabídky určen pro náročné zákazníky, ale to samozřejmě neznamená, že nabízí vše zcela bez kompromisů. Například nemá rozlišení na úrovni 4K, pochopitelně v širokoúhlé podobě, nýbrž 3440 x 1440 (UWQHD) při poměru stran 21:9. Honba za co nejvyšším rozlišením by však neměla velký smysl vzhledem k tomu, že tu máme obnovovací frekvenci až 200 Hz, ostatně i pro její využití při nativním rozlišení budeme potřebovat extrémně výkonnou sestavu, i když pochopitelně záleží i na náročnosti dané hry.

AOC dále zmiňuje odezvu 2 milisekundy GtG, zakřivení 35" obrazovky typu VA s hodnotou 1800R, podsvícení využívající Quantum Dot s maximálním jasem 1000 nitů, takže zde nechybí VESA DisplayHDR 1000 a statický kontrast má velice slušný poměr 2500:1. Dále se můžeme díky 10bitovému panelu (1,07 miliard barev) těšit na kvalitní barvy s 90% pokrytím prostoru DCI-P3 a podporu NVIDIA G-Sync Ultimate.

Dále nesmíme zapomenout, že podsvícení zde není jen běžné okrajové, ale přímé a rozdělené na 512 samostatně stmívatelných zón pro široký dynamický rozsah jasu.

Monitor pak při pohledu zpříma i mírně ze strany maskuje své tlusté tělo pomocí zakřiveného zadního krytu a také velice tenkých rámečků nahoře a po stranách. Má také subtilně vypadající stojan s nastavením výšky (120 mm), naklopením i natočením a nechybí tu také na pravé straně malý háček pro odložení sluchátek, ovšem dle tiskové zprávy má být v tomto případě stejný držák i vlevo.

Spodní rám pak obsahuje malý 5směrný joystick pro ovládání OSD menu, nechybí možnost vyměnit stojan za VESA držák a na zadní straně máme RGB podsvícení Light FX. Nakonec se dozvíme o rozhraních DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, k nimž dostaneme příslušné kabely, ale i kdyby ne, byla by to vedle pořizovací ceny monitoru už jen zanedbatelná investice. AOC AGON AG353UCG totiž dorazil s doporučenou cenou 63689 Kč s daní. Ovšem obchody jej nabízejí zpravidla výrazně levněji, a to dokonce kupodivu až o více než deset tisíc.

