AOC Agon Pro AG344UXM přináší 170Hz frekvenci a Mini LED

Společnost AOC v poslední době představila několik nových herních monitorů a nyní tu máme další model, Agon Pro AG344UXM. Už název napovídá, že půjde o 34" model. Má panel typu IPS bez zakřivení, podsvícení je typu Mini LED s 1152 zónami pro ovládání podsvícení. Statický kontrast dosahuje 1000:1, dynamický pak 80M:1. Rozlišení monitoru činí 3440×1440 pixelů (UWQHD) a dosahuje vysoké obnovovací frekvence až 170 Hz, která může být díky funkcím Adaptive Sync (G-Sync, FreeSync Premium) dostupná v rozsahu 48 až 170 Hz. Nabídne i kompatibilitu s konzolí Xbox X/S v rozlišení 2560×1440 pixelů a 120 Hz. Pokud jde o odezvu GTG, tak ta činí tradiční 1 ms. Monitor podle specifikací podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů), podle popisu na stránkách pak 8bitové. Jas může činit 700 nitů, nicméně podporuje dokonce DisplayHDR 1000.



Pokud jde o pokrytí barevných prostorů, máme tady 100 % sRGB, 93 % Adobe RGB a 99 % DCI-P3. AG344UXM dále podporuje funkce jako Low Blue, KVM Switch a Picture by Picture (PBP). Hráči uvítají speciální herní styly a režimy pro RTS, FPS, závodní hry, MMORPG a další. Ty, kteří mají rádi různobarevné osvětlení, potěší podpora Light FX RGB osvětlení i projekce loga. Najdeme tu také dvojici 8W reproduktorů s podporou DTS. Monitor lze také polohovat, a to výškově ve 130mm rozsahu, do stran o +/-20°, dá se naklonit v rozsah -5° až +23° a má také podporu pro VESA 100×100mm. Monitor může mít spotřebu 142 W, což je také kvůli portu USB-C 3.2, který podporuje DP-alt, upstream a PD 90W. Dále tu jsou další 4 porty USB 3.2, jack pro mikrofon i sluchátka, DisplayPort 1.4 a dvojice portů HDMI 2.1. Zajímavostí je QuickSwitch, ovladač pro rychlé nastavování monitoru. Britská cena činí 1430 liber (41000 Kč).