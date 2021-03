AOC představilo tři pracovní monitory řady P2

Od společnosti AOC jsme se dočkali tří nových monitorů, které spadají pod pracovní monitory řady P2. Nejmenším z trojice je model U28P2A, který má 28" IPS obrazovku se 4K rozlišením (3840×2160 pixelů). Obnovovací frekvence činí 60 Hz, odezva GTG má 4 ms, kontrast je tradičních 1000:1 a jas 300 cd/m2. Jde o 10bitový panel (podporuje 1,07 mld. barev) a slibuje 89% pokrytí gamutu Adobe RGB, 120% v případě sRGB. Najdeme zde dva porty HDMI 2.0, dva DisplayPort 1.2, čtveřici USB 3.2 Gen1, jack pro sluchátka a 3W reproduktory. Potěší i polohovatelností od -3,5° do +33°, do stran o 175°, výškově je to o 130 mm, je zde funkce pivota i možnost využít VESA 100×100mm. Spotřeba pak činí 45 W.



4K rozlišení umí i 31,5" verze U32P2. Ta má sice také 60Hz frekvenci a 4ms odezvu, tentokrát jde ale o panel VA. Díky tomu si troufne na kontrast 3000:1, jas pak může dosáhnout 350 cd/m2. Pokrývá 119 % gamutu sRGB a 88 % Adobe RGB. Jde o 8bitový panel, takže v tomto případě podporuje jen 16,7 milionu barev. Pokud jde o připojení, jsou stejná s předchozím U28P2A, akorát DisplayPort je tu jen jeden. Monitor lze naklopit o -4° až +20,5°, do stran o 175°, výškově o 150 mm, také zde je pivot a 100mm VESA. Spotřeba vzrostla na 52 W.

Dalším 31,5" monitorem je Q32P2. Ten má nižší rozlišení 2560×1440 pixelů, ale vyšší obnovovací frekvenci 75 Hz. Jde o panel IPS s odezvou 4 ms. Kvůli tomu je kontrast opět tradičních 1000:1, jas pak dosahuje maximálně 250 cd/m2. Díky 10bitovému zpracování barev podporuje 1,07 mld. barev. Pokrývá 102 % gamutu sRGB a překvapivě jen 75 % Adobe RGB. Konektivita je stejná jako u předchozího 31,5" monitoru, totéž se týká i polohovatelnosti. Spotřeba je nižší, činí 35 W. Všechny tři monitory podporují Adaptive Sync i Flicker-Free. 31,5" modely se už začaly prodávat, na 28" verzi si počkáme do dubna.



