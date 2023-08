AOC přišel s herním monitorem Q27G3XMN, má Mini-LED a 180Hz frekvenci

Před měsícem se objevil herní monitor AOC Q27G3XMN, tedy jen pro čínský trh. Nyní se dostává i do USA a postupně by měl zamířit i do dalších zemí. Jde o monitor pro ty, kteří chtějí spíše menší 27" monitor, a pro něž je Full HD rozlišení málo, ale 4K naopak moc. Má totiž rozlišení 2560×1440 pixelů, které nativně zvládá při frekvenci 144 Hz, nicméně podporuje i přetaktování, a to až na 180 Hz. Toto platí v případě využití DisplayPortu 1.4 (jsou zde 2 porty), s moderními herními konzolemi pak přes HDMI 2.0 podporuje 120 Hz (rovněž 2 porty).

Monitor má technologii Mini-LED, je tu tak 336 lokálních zón pro stmívání a novinka se může pochlubit dokonce standardem DisplayHDR 1000. U SDR je pak schopen dosáhnout jasu 450 nitů. AOC slibuje odezvu 1 ms (GTG) a synchronizační technologii AMD FreeSync Premium. Displej pokrývá 96 % barevného prostoru DCI-P3, 99 % sRGB a 88 % NTSC. Vedle portů HDMI a DP je tu i audio výstup, hráči ocení i režimy pro FPS a RTS hry. Jeho cena byla v USA stanovena na 309,99 USD.