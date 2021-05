AOC se pouští do herních myší a klávesnic. Podívejte se na 7 novinek

AOC je především známý výrobce displejů a počítačových monitorů. Letos ovšem začal rozšiřovat svůj ekosystém o další produkty pro hráče. Začalo to dvojicí náhlavních souprav GH200 a GH300, ale nyní přicházejí také klávesnice, myši a podložka pod myš. Pro lepší orientaci jsou periferie rozděleny do tří produktových řad: nejvyšší Agon 700 určená pro sport, střední 500 a cenově dostupná 200. Pojďme si představit, co pro nás výrobce přichystal.

AOC Agon AGK700 je mechanická klávesnice se 115 programovatelnými klávesami a spínači Cherry MX Red nebo Cherry MX Blue. Využívá robustní hliníkové tělo a odnímatelnou magnetickou opěrku potaženou kůží. Obsahuje všechny funkce, které byste čekaly od prémiové mechaniky, jako je n-key rollover bez omezení počtu kláves, 100% anti-ghosting, pět dedikovaných makro kláves nebo RGB podsvícení, které lze synchronizovat s monitory a dalšími produkty řady Agon. Pomocí softwaru G-Tools lze vytvořit profily klávesnice a uložit je do vnitřní paměti. K přepínání potom využijete tlačítka na klávesnici, software tedy není vyžadován. Do průchozího USB portu lze připojit klávesnici či jinou periferii. Cena se bude pohybovat kolem 4 500 Kč.

Další mechanickou klávesnicí v nabídce je model AOC GK500, který obsahuje 104 programovatelných kláves a spínače Outemu Red nebo Outemu Blue. V balení je další sada kláves W, A, S a D, stejně jako opletený kabel USB a pozlacený konektor. Velká část výbavy je potom podobná s modelem AGK700, ale díky jiným spínačům a pár dalším ústupkům zaplatíte výrazně méně – konkrétně okolo 1 900 Kč.

Třetí představená klávesnice AOC GK200 používá pouze membránové spínače, i když výrobce slibuje (stejně jako konkurence) pocit podobný mechanice. Klávesnice je odolná proti polití a obsahuje odnímatelnou opěrku zápěstí. K dispozici je také „duhové podsvícení“, patrně bez možností detailního přizpůsobení a synchronizace jako u předchozích modelů. A to vše za cenu kolem tisícovky.

Pokud se jedná o herní myši, na vrcholu stojí model AOC AGM700 pro praváky využívající snímač Pixart 3389 s rozlišením až 16 000 DPI. Zmíněn je také polling rate 1 000 Hz, odezva 1 ms a 1,8 metrů dlouhý opletený USB kabel. RGB podsvícení lze synchronizovat s výše uvedenými klávesnicemi z řad 500 a 700, stejně jako s vybranými monitory Agon. Nehcbyí populární spánače Omron s životností 50 milionů stisknutí. Využít můžete pět přiložených závaží (po 5 g) k vyladění hmotnosti. Cena by se měla pohybovat kolem 1 400 Kč.

Herní myš AOC GM500 používá univerzální design pro leváky i praváky. Ve výbavě najdeme snímač Pixart 3325 s rozlišením až 5000 DPI, spínače Omron nebo tlačítka programovatelná přes nástroj AOC G-Tools. AOC GM200 je myš pro praváky se šesti tlačítky a snímačem Pixart 3519 s rozlišením 4200 DPI, které lze rychle měnit pomocí tlačítka. Ceny myší lze očekávat okolo 800 Kč, respektive 600 Kč. Na závěr tady máme ještě podložku pod myš AOC AMM700, která nabízí látkový povrch s mikrotexturou na horní straně a protiskluzovou gumovou základnu. Po obvodu jsou umístěny RGB světelné diody, který můžete přizpůsobit 4 světelnými efekty nebo synchronizovat s dalšími periferiemi. K napájení slouží konektor USB 2.0. Podložka by měla stát přibližně 900 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva

