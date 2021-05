AOC ukazuje prototyp tištěného 32" OLED panelu. Zamíří do monitorů

Neohrožené prvenství mezi výrobci OLED panelů s větší úhlopříčkou dlouhodobě drží LG Display. Po odchodu Samsungu se do této kategorie nikdo příliš nehrnul – tedy s výjimkou čínských výrobců, kteří ovšem sériovou výrobu nikdy nezahájili. Nyní by se ovšem LG mělo začít obávat, neboť mu roste konkurence využívající odlišnou výrobní technologii založenou na inkoustovém tisku. A ne jedna. Po Japan OLED chce tento typ panelů začít vyrábět také taiwanská firma AU Optronics. Na právě proběhlém veletrhu SID Display Week 2021 byl představen první prototyp, který by vzhledem ke své úhlopříčce a dalším parametrům mohl být ideální volbou pro herní monitory.

Nový AMOLED panel se chlubí úhlopříčkou 32 palců při rozlišení 4K a obnovovací frekvenci 144 Hz. Podle výrobce by měl nabídnout také bohaté barvy, které očekáváme od této zobrazovací technologie. Běžný výrobní proces OLED panelů, který ve svých továrnách používá např. LG Display, je založen na nanášení materiálu pomocí páry. AOC i jiní výrobci ovšem k nanášení materiálu začali používat inkoustový tisk, což by mělo přispět ke zjednodušení a zlevnění celého procesu. Zároveň by mohly poskytnout také o něco lepší barevné zobrazení než „běžné“ OLED panely díky matici RGB. V prezentačním videu přidává AOC ještě jeden argument ve prospěch tištěných displejů – nižší zátěž pro životní prostředí.





Taiwanský výrobce neoznámil, zda plánuje zahájit sériovou nového OLED panelu vyrobeného inkoustovým tiskem, nebo se zatím jedná pouze o demonstraci možností. Konkurenční Japan OLED, společný podnik firem Sony, Panasonic a Japan Display, je mezitím o něco dál. Letos na jaře firma oznámila zahájení masové výroby tištěných OLED panelů pod obchodním názvem „OLEDIO“. Do počítačových monitorů zamíří varianty s rozlišením 4K a úhlopříčkami 22, 27 a 32 palců. V budoucnu se ovšem počítá s řadou dalších aplikací včetně mobilních zařízení, infotainmentů v autech nebo televizorů – z toho důvodu do Japan OLED nedávno masivně investoval dceřiný podnik výrobce televizí TCL.

AOC ukázalo na SID Display Week 2021 také prototyp 5,6" srolovatelného AMOLED displeje, který by mohl najít využití v budoucích smartphonech. Můžeme jej označit jako oboustranný, i když přesněji se na každé straně nachází nezávislý displej. Výrobce tvrdí, že při 9mm ohybu vydržel displej více než 100 tisíc srolování. Použité technologie navíc umožnily snížit jeho tloušťku na polovinu. AOC se zatím zaměřuje hlavně na LCD panely, zatímco kapacita výrobních linek pro OLED zůstává relativně nízká.

