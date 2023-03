AOC uvedlo 31,5" herní monitor Agon AG325QZN/EU

Společnost AOC přichází na trh s novým herním monitorem Agon AG325QZN/EU. Jde o model s plochým 31,5" panelem typu VA, který má rozlišení QHD, tedy 2560×1440 pixelů. Pro lokální stmívání má 8 zón, dosahuje velmi vysokého statického kontrastu 4000:1. Jeho maximální jas dosahuje 400 nitů (splňuje DisplayHDR 400), podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů). Hráče potěší krátké (papírové) odezvy 1 ms GTG, resp. 0,5 MPRT, max. obnovovací frekvence je 240 Hz a podporována je i funkce AMD FreeSync Premium.

Monitor podporuje náklon od -3,5° do +21,5°, natočení do stran o +/-20°, výškové nastavení ve 150mm rozsahu, je tu i funkce pivota a nechybí také možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Zajímavostí je např. integrovaný mikrofon, nechybí ani držák na sluchátka. Monitor je vybaven dvěma konektory HDMI 2.0, dvěma DisplayPort 1.4, jsou zde také 4 USB porty a výstup pro sluchátka (3,5mm jack). Pro hráče tu máme technologii Shadow Control a Game Control pro vylepšení detailů v obrazu, zejména co se stínů týče. Cena byla stanovena na 440 britských liber (cca 12 tisíc Kč s DPH).