Apex Storage X21: až 21 SSD na jediné kartě, 168 TB a 31 GB/s

Velmi zajímavým novým produktem je Apex Storage X21. Je to karta do slotu PCIe Gen 4 x16, což je možná vzhledem k určení trochu překvapivé a asi bychom čekali rychlejší rozhraní PCIe Gen 5. Tato karta totiž slouží k vytvoření obrovského úložiště s pomocí velmi rychlých SSD. Těch tu může být až 21. Karta se skládá ze dvou PCB, které vytváří jakýsi sendvič, a celkově na ně můžete nainstalovat 21 SSD typu M.2 2280, přičemž podporuje protokoly NVMe 1.4 i novější NVMe 2.0. Jiné rozměrové formáty SSD nejsou podporovány. Pokud použijete největší dostupné 8TB varianty, znamená to kapacitu až 168 TB, nicméně až se objeví i 16TB SSD tohoto formátu, měly by zde fungovat a max. kapacita by měla vzrůst na 336 TB.

Výrobce hovoří o tom, že jedna karta by měla dosáhnout přenosových rychlostí až 30,5 GB/s u čtení a 28,5 GB/s u zápisu. Pokud jde o náhodné přístupy, zde pak hovoří o více než 10M IOPS u čtení i zápisu. Průměrná latence u čtení má dosahovat 79 µs, zápis se pak může chlubit ještě kratší hodnotou 52 µs. Karta má vedle napájení přes slot PCIe k dispozici také dva 6pinové konektory, což by znamenalo možnost dodávat až 225 W, nicméně výrobce hovoří o tom, že typická spotřeba karty by měla být okolo 95 W. Chlazení je pasivní, vyžaduje však rozumnou cirkulaci vzduchu ve skříni. Podporována jsou i disková pole RAID, nebylo však přesně řečeno které typy. Záruka je doživotní, nicméně zatím neznáme oficiální cenu novinky.