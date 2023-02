Aplikace Facebooku měly schválně zatěžovat baterie iPhonů, tvrdí bývalý zaměstnanec

Máme tady další problém společnosti Meta. Bývalý zaměstnanec Facebooku, George Hayward, totiž tvrdí, že aplikace jako Facebook nebo Messenger mohly pro provádění testů schválně zvyšovat svou spotřebu a ve výsledku opotřebovávat akumulátory telefonů svých uživatelů více, než bylo nutné. Podle něj šlo o "negativní testování", kde se mělo zjišťovat, jak se budou aplikace chovat při nestandardním chování (nejde o výjimečnou praktiku, ta se ale obvykle týká např. testování nesprávných vstupů nebo nestandardního chování uživatele). Hayward pracoval ve Facebooku 3 roky, ale na tomto testování se nechtěl podílet.



Když podle svých slov vyjádřil svůj nesouhlas s nadřízenými, které varoval, že to může lidem škodit a ublížit, bylo mu řečeno, že ubližování malé hrstce lidí pomůže velkým masám. Společnost Haywarda propustila a ten Metu zažaloval u federálního soudu na Manhattanu. Podle žaloby tak Meta a její aplikace zbytečným plýtváním baterií pro své testy může způsobit, že uživatelé nebudou mít přístup ke svým telefonů tehdy, když to nejvíce potřebují. Jak se celá kauza vyvine, to se pochopitelně teprve ukáže.