Apple A14X pro nové Macy otestován, jak si vede?

Apple Insider objevil v databázi benchmarku Geekbench 5 záznamy o testech procesoru Apple A14X Bionic, který se má stát základem prvních počítačů Mac, jež po dlouhé době nebudou založeny na procesorech x86. Apple tak postupuje rychle, i když se samozřejmě nedá očekávat, že jeho vlastní procesory budou už nyní schopny nahradit x86 v celém produktovém spektru. Právě naopak, začne se zlehka a zvolna.

Dne 10. listopadu by Apple měl představit pravděpodobně dva či tři počítače s A14X Bionic, a to konkrétně 13" MacBook Pro a také nový 13" MacBook Air, které dá dohromady Foxconn. A pokud by to měl být ještě třetí, dá se sázet na 16" MacBook Pro od společnosti Quanta.

Samotný Apple už dříve v tomto roce rozdával svůj Apple Developer Transition Kit, který měl vývojáře aplikací připravit právě na notebooky s jeho hardwarem založeným na architektuře ARM. Ovšem tento počítač podobný modelu Mac Mini byl vybaven čipem A12Z, oproti němuž má nový 5nm A14X nabídnout výrazný pokrok ve výkonu a ten dle výsledků v Geekbench 5 skutečně přijde.

CPU/Platforma Geekbench 5 single Geekbench 5 multi A12Z 1.118 4.657 A14/iPhone 1.583 4.198 A14X/Mac 1.634 7.220 Intel Core i9/Mac 1.096 6.869

Je tu především velice slušný jednovláknový výkon, který se však dal očekávat vzhledem k tomu, co předvádí A14 pro iPhone. Vedle toho tu ale máme i vysoký vícevláknový výkon, takže to vypadá, že přechodem na ARM nové MacBooky nic neztratí, ostatně skóre je vyšší i v porovnání s Core i9 v 16" MacBook Pro. Ovšem jde pochopitelně jen o jeden test, takže si raději počkáme na příští úterý a na to, co Apple představí.



