Apple by brzy mohl podporovat Windows na Mac s procesory M1

Kdo chtěl, mohl si na svůj Apple Mac založený na procesoru x86 nainstalovat i operační systém Windows, jenomže firma Apple se rozhodla své závislosti na Intelu zbavit a připravila si vlastní čipy a jde si vlastní cestou. Ponížený Intel přitom slibuje odplatu a chce firmě Apple ukázat, že umí tvořit lepší procesory či SoC, ovšem na tom musí nejdříve ještě zapracovat.

Nyní nám však jde o jiné téma, a sice o možnost instalace Windows na Macy založené na procesorech M1 či jiných nových (budoucích) modelech s architekturou ARM. Šlo by tak o podporu ve stylu Windows on ARM, což je ovšem aktuálně záležitost výhradně jen spolupráce mezi Microsoftem a Qualcommem. Ta je dle XDA stvrzena smlouvou, dle níž nikdo jiný než Qualcomm nemůže pro Windows on ARM nabídnout své čipy. Právě tato smlouva ale má brzy vypršet, což znamená, že Windows by mohly pracovat i na jiných procesorech ARM, a to třeba právě na M1, jak uvádí 9to5Mac

Nedozvídáme se ale, kdy přesně by měla daná smlouva vypršet, jen že by to mělo být "skutečně brzy". Qualcomm ale měl svou dočasnou exkluzivitu získat právě díky tomu, že se aktivně podílel na vývoji celé platformy Windows on ARM, ovšem nyní si už na ni brousí zuby i jiné společnosti. Například MediaTek už plánuje výrobu SoC ARM právě pro Windows.

Není tak vůbec jisté, jestli Apple nakonec přinese podporu Windows na M1. Dle zdroje ale má tu možnost, respektive ji brzy bude mít, přičemž aktuálně lze systémy Windows na Mac s M1 provozovat pouze v rámci virtualizace, ne nativně.

