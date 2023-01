Afeela: společné auto Sony a Hondy dostává 45 senzorů a reálnější podobu

Afeela.

Sony Honda Mobility je společným podnikem společností Sony a Honda. Obě dvě firmy se chtějí více prosadit na poli elektromobility, jedna jako nováček a druhá jako ta, která tuto technologii poněkud zaspala. Sony už před lety představilo své koncepty Vision S , na kterých demonstrovalo zejména technologie pro autonomní vozy. Sama firma se ale chce stát i elektromobilkou a k tomu jí má dopomoci automobilka Honda. Na letošním veletrhu CES 2023 tak firmy prezentovaly svou novinku, elektrický sedan

Ten má dost čistý design bez nějakých výstřelků, zadní část mi červeným pruhem světel a svým svažováním trochu připomíná 30 let staré Porsche 911 993. Zatímco první koncepty Sony měly 33 senzorů , Afeela jich bude mít 45. Najdeme tu kamery, radary i lidar. Dostane se také na nový systém Qualcomm Snapdragon Digital Chassis pro autonomní řízení i infotainment a na něm spolupracovala i společnost Epic Games, poněvadž tu najde využití Unreal Engine.

Samozřejmostí budou over-the-air aktualizace, plná nabídka asistentů 2. úrovně a několik funkcí ve 3. úrovni pro vybrané jízdní situace. Nový vůz byl sice ukázán v těchto dnech, ale do výroby to potrvá ještě několik let. Předobjednávky budou zahájeny až v roce 2025 a první vozy by se měly dostat na americké silnici na jaře 2026 (zda se podívá i do Evropy, zatím nevíme, ale tam bych pak asi očekával typické cca jednoleté zpoždění, kterým je Honda v uvádění vozů do Evropy typická). O vozu nemáme žádné bližší technické informace.