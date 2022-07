Apple čelí obvinění kvůli službě Apple Pay

Apple Pay. Funkce, bez které si již drtivá většina uživatelů jablečných zařízení nedokáže představit každodenní život. To pohodlí, které představuje, je velmi návykové a já osobně jsem si na tuto metodu placení také zvykl. Jdete-li se projít do města, již s sebou nemusíte tahat peněženku, bohatě Vám totiž stačí telefon.

Pokud je tedy ta služba tak super, proč byla na společnost podána hromadná žaloba? Technologický gigant byl obviněn z využití své tržní síly v mobilním průmyslu za účelem odrazení zákazníků od využití konkurenčních řešení mobilních plateb. Dle obžaloby toho společnost Apple dosahuje donucením zákazníka k využívání vlastního řešení, na rozdíl od výrobců zařízení postavených na systému Android, kde Vás nechají si vybrat zprostředkovatele služby, jako např. Google Pay, Samsung Pay či jiné. Dále také tvrdí, že Apple brání jeho zákazníkům v použití konkurenčních Tap and Pay řešení.





Díky výše zmíněné strategii tak prý byla společnost Apple schopna donutit více než 4 000 bank a úvěrových společností zaplatit více než 1 miliardu dolarů na přehnaných transakčních poplatcích ročně. Zároveň také bylo uvedeno, že toto chování Applu zapříčinilo snížení motivace společnosti k vylepšování bezpečnosti a funkčnosti produktu. Žalující strana samozřejmě není nikdo jiný než Affinity Credit Union (ACU), což je úvěrová společnost, která se hodnotou svých aktiv řadí k TOP 2 % úvěrových společností. Svá obvinění však ACU doplňuje docela přesvědčivými argumenty. Například to, že Apple by nebyl schopný udržet si své transakční poplatky v případě vpuštění konkurence do ekosystému, je určitě velmi reálný důvod vzhledem k tomu, že konkurence si žádné transakční poplatky nenárokuje.

Společnost Affinity Credit Union po technologickém gigantovi požaduje blíže nespecifikované odškodné a zároveň zastavení této údajně monopolní taktiky. Tím bude velmi pravděpodobně myslet spíše zrušení transakčních poplatků, než úplné zastavení služby.