Apple chce s využitím vlastního HW a SW dostat víc svých počítačů do firem

Apple má aktuálně tu výhodu, že jde o nejdůležitějšího zákazníka pro firmu TSMC a její nejmodernější výrobní procesy. Na tom může zkusit postavit svou novou inicitativu, o které mluvil Tim Cook, který vidí v prodeji Maců do firem velkou příležitost. Jenomže to také představuje ještě dlouhou cestu, neboť Apple ještě stále spoléhá na procesory Intelu a zkrátka na cizí platformy, ale M1 už je tu a další budou následovat. A právě tím, že bude nabízet osobní počítače vybavené jeho vlastními procesory, by mohlo značně přispět k rozvoji firmy coby výrobce počítačů. Ostatně Apple má kam stoupat, neboť dnes je s 8,2 % trhu na 4. místě hned za firmnou Dell, která ale drží přesně dvojnásobný podíl.

Všechny tři přední výrobci PC, společnosti Lenovo, HP a Dell, vydělávají právě i na prodeji PC firmám či organizacím a všechny se pochopitelně spoléhají na platformy od Intelu a AMD, čili i jejich technologie vPro a Ryzen Pro. Apple tak zřejmě bude potřebovat něco podobného pro správu a zabezpečení, které půjde nad rámec produktů pro běžné spotřebitele, což je otázka vývoje hardwaru i softwaru, přičemž Tim Cook vedle toho uvedl, že jeho firma se už několik let snaží podnikový sektor oslovit a že už to nese první ovoce. Jde i o program Mac@Work, který se týká především firmy IBM, jež měla ke konci roku 2019 ve výbavě přes 290 tisíc Maců.

Apple dnes tedy stále ještě využívá procesory Intel, ale ty pochopitelně nefungují pod Windows, ale pod macOS a jako takové neposkytují funkce vPro, které Apple nikdy nepodporoval. Právě to můžeme vidět jako překážku zabraňující širšímu pronikání Maců do podniků, kterou se Tim Cook nyní bude snažit odstranit, když už má nyní ten luxus, že si může pro počítače vyvíjet celý hardware i software.

Na druhou stranu se Apple bude snažit proniknout do světa, kde jednoduše vládne x86 a systém Windows, což je naopak velká nevýhoda, neboť asi málokomu se bude chtít provozovat dva ekosystémy naráz, tedy v případě, že by "Wintel" neměl být Applem rovnou zcela nahrazen.

