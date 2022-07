Apple chce v mimosoudním vyrovnání zaplatit 50 mil. USD za motýlkové klávesnice

Ne každé vylepšení je ve skutečnosti vylepšením. Své by o tom mohli vyprávět uživatelé nejrůznějších MacBooků z let 2015 až 2019, kdy Apple přešel na klávesnice s motýlkovým mechanismem. Ty měly nabídnout tišší chod i menší výšku a s tím i tenčí notebooky. Jenže se ukázalo, že klávesnice jsou dost nespolehlivé a rozhodit je dokážou malé drobky a jiné nečistoty. Některé klávesy tak nezaznamenávaly stisk nebo ho naopak zaznamenávaly vícekrát (což se ale může v zásadě stát i s jinými typy klávesnic, stejný problém jsem měl i na notebooku od Sony). Není divu, že na Apple byla podána hromadná žaloba, která se nyní možná dočká svého konce.

Ten by mohl být dosažen pomocí mimosoudního vyrovnání, kdy Apple navrhuje zákazníkům dohromady vyplatit 50 mil. USD. Půjde o zákazníky, kteří se přidali k hromadné žalobě ze států Kalifornie, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington a Michigan. Platby by se měly pohybovat mezi 50 až 395 USD podle počtu připojených uživatelů k žalobě a závažnosti (50 USD u těch, kteří měnili jen klávesu, 125 USD u těch, kteří měnili celou klávesnici, a 395 USD u těch, kteří měnili celou klávesnici několikrát).