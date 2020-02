Apple chce zakázat prodej knihy bývalého zaměstnance, prý prozrazuje příliš

Tom Sadowski byl zaměstnancem Applu v letech 2014 až 2019, přičemž vedl App Store v Rakousku a Švýcarsku. Nepohodl se však s vedením společnosti, která jej před dvěma měsíci propustila. Bylo to kvůli knize, kterou se rozhodl vydat. Jmenuje se App Store Confidental a dle zástupců firmy je v knize spousta obchodního tajemství, které by nemělo být vyzrazeno. Apple hovořil o tom, že u všech firem to funguje stejně a obchodní praktiky se prostě nevyzrazují. Sadowski sice knihu poslal do Applu ke konzultaci, jenže připomínky Applu ve výsledku odmítl. Firma chtěla, aby knihu nevydával, což neudělal a nakonec to vedlo k výše zmíněnému propuštění.

Zástupci společnosti Apple už kontaktovali vydavatele knihy, firmu Murmann Verlag, aby zastavila distribuci knihy do knihkupectví, stáhla všechny knihy z prodeje a zničila je. Kniha je zčásti autobiografií a zčásti návodem pro vývojáře, jak na App Store co nejlépe fungovat a vydělat. Dle Applu je tu ale příliš mnoho informací o obchodních praktikách firmy. Sadowski říká, že by kniha měla spíše Applu pomoci,. Věří ve svobodu slova a dle jeho slov nikdy neměl v úmyslu někoho zradit nebo vyzradit tajemství, která by společnosti Apple mohla jakýmkoli způsobem ublížit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: