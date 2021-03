Apple dostal v Brazílii pokutu 41,6 mil. Kč za chybějící nabíječky u iPhonů

Brazilská organizace pro ochranu spotřebitelů Procon-SP uložila společnosti Apple pokutu ve výši 10,5 mil. brazilských realů, což odpovídá zhruba 41,6 mil. Kč. Hlavním problémem je to, že Apple nedodává k telefonům iPhone nabíjecí adaptéry do zásuvky, přičemž má jít dle jeho názoru o krok k pomoci životnímu prostředí. Apple tvrdí, že se tím ročně ušetří 3 miliony tun CO2. Proton-SP v tom vidí jen krok ke snížení nákladů, které se nijak neprojevily na cenách telefonů. Uživatelé jsou tak nuceni si nabíjecí adaptér koupit za několik set korun. Apple naopak tvrdí, že většina uživatelů má nabíječku z minulých iPhonů, a tak se jen doma zbytečně hromadí.

To by i mohla být pravda, kdyby iPhone 12 nebyl jeden z prvních telefonů s USB-C/Lightning kabelem. Takže takový adaptér mají jen bývalí majitelé iPhonu 11 nebo nových iPadů. Ti s jinými iPhony mají kabely USB-A/Lightning, tedy i síťový adaptér s USB-A portem. Na iPhone 12 tedy k ničemu a adaptér si tak musí koupit nemalá část uživatelů. A jak je u Aplu zvykem, nejde o úplně levnou záležitost. Apple pak má tento fakt navíc zamlčovat v reklamách, a kdyby myslel na životní prostředí, dle organizace by se tím měl určitě "pochlubit".



Dalším zdůvodněním, proč je to podle organizace jen blaf a ve skutečnosti o žádnou pomoc životnímu prostředí nejde, je absence recyklačních programů. Zde těžko říci, jak je to v Brazílii, ale co je mi známo, Apple naopak své recyklační kroky dost propaguje, staré iPhony vykupuje a nechává je zpracovávat svým novým robotem Daisy (pokud nejdou na repasi). Prozatím jde sice o malý podíl iPhonů, které se takto dostanou zpět k výrobci, nicméně pokud už nějaký výrobce telefonů hovoří i o tom, co se s nimi děje na konci jejich života, je to paradoxně právě Apple.

Pokuta ale mířila i na další záležitosti. Procon-SP pak Applu vytýká, že sice u iPhonů propaguje jejich vodotěsnost a splnění standardu IP68, utopené telefony ale nechce uznávat na záruku. Takže vodotěsnost je jen marketingovým tahákem na papíře, ale když přijde do tuhého a má uznat propagovanou vlastnost telefonů, najednou odolné "nejsou".

Zatímco zde jsou kroky Applu dost kontroverzní a není to zdaleka poprvé, co za to dostal pokutu (koncem loňského roku i v Itálii ), další bod pokuty vypadá naopak poněkud zvláštně jako výše zmíněná recyklace. Organizaci totiž vadí chybovost aktualizací operačního systému iOS (ano, chyby tam občas bývají), nulové reakce ze strany Applu, v důsledku čehož Apple obviňuje z plánovaného zastarávání svých produktů. Tady by mě však zajímalo, který výrobce telefonů dle Procon-SP poskytuje svým telefonům lepší a dlouhodobější SW podporu než právě Apple. Ta trvá ještě mnoho let po ukončení záruky (např. i na iPhone 6S z roku 2015 nainstalujete nejnovější iOS 14).

