Apple M1 Pro a Max v nových testech: příjemná i opačná překvapení

YouTuber Luke Miani se dostal ke dvěma 16" MacBookům Pro, kde jeden byl v základní konfiguraci s 16jádrovým GPU a 16GB RAM, zatímco ten druhý byl vrcholem nabídky s 32jádrovým GPU a 64GB RAM. Věnoval se zejména smysluplnosti příplatku za silnější GPU, nicméně srovnával to i s MacBookem Pro se základním procesorem Apple M1, iMacem s Core i7 a Radeonem Pro 5300 i 18jádrovým Macem Pro s Radeonem Vega 64. Některé výsledky byly opravdu zajímavé.



Síla nových procesorů se jednoznačně projevila díky přítomnosti akcelerátorů pro ProRes video. Ve Final Cut Pro (FCP) předchozí Macy potřebovaly na zpracování okolo 650-750 sekund (včetně 18jádrového Intelu), zatímco ty nové s M1 Pro a Max zvládly stejnou úlohu za cca 105 sekund. Zvláštní ale bylo, že dvojitá jednotka pro ProRes u M1 Max přinesla jen o 5 sekund lepší čas ve srovnání s M1 Pro. Menší rozdíly proti ostatním byly v renderování ve FCP, kde se už 18jádrový Intel s Vegou 64 dotahoval. Velmi dobré byly i výsledky v DaVinci Resolve (cca 35-40 sekund u M1 Pro/Max proti 90-230 sekundám ostatních).

18jádrový Intel výrazně překonal nové procesory Applu např. v Blenderu (jeho časy na zhruba 60 % časů nových M1 Pro a Max), při renderování přes GPU sice byly novinky Applu nejlepší, ale rozdíly nebyly příliš výrazné a dokonce mezi M1 Max a Pro nebyly rozdíly takřka vůbec. Zde by příplatek za lepší GPU neměl moc smysl. Video obsahovalo ještě mnoho benchmarků, kde nové procesory zpravidla ukazovaly výborný výkon, nás ale bude zajímat spíše ten praktický ve skutečných aplikacích.

Zajímavostí byla např. hra Shadow of the Tomb Raider. Zde jely nové procesory Applu přes rozhraní emulátoru Rosetta, takže by se dal čekat nižší výkon než při nativním běhu. I přesto dosáhl M1 Max 97 fps, což překonalo Vegu 64 s 88 fps. Připomeňme, že Vega 64 je výkonem podobná např. desktopové GeForce RTX 2060, takže překonání takových GPU, a to ještě navíc při běhu v Rosettě a nikoli nativně, je velmi působivým výsledkem. M1 Pro pak měla 55 fps a původní M1 jen 24 fps. Tady je nárůst výkonu v GPU části jasně patrný. Vysoký nárůst grafického výkonu byl patrný i v 3DMarku, kde zhruba odpovídal rozdílům hrubé síly (jako ve většině testů, i zde M1 Pro teoretické předpoklady mírně překonal, naopak M1 Max jim mírně nedostál).



Všechny M1 ukázaly vysoký jednovláknový výkon v Cinebench R23 (cca +25 % proti Intelům), v multi-core pochopitelně 18jádrový Intel vyhrál, ale kupodivu ne o tolik, kolik by se dalo čekat díky počtu jader o 80 % vyššímu. Deklasoval však nové Apply např. v Novabench nebo V-Ray, nicméně ty i v běhu přes Rosettu byly stále schopné konkurovat Core i9 ve starších Macích. Více detailů se dozvíte v následném videu, jehož závěrem je to, že výkon nových CPU Applu je vynikající, obzvlášť uvážíme-li jejich spotřebu. Také výkon GPU šel výrazně nahoru, což se týká především slabšího M1 Pro, kde mnohdy překonává teoretické předpoklady, tedy je v mnoha GPU testech více než 2× výkonnější než M1. Naopak M1 Max byl mírně zklamáním, kdy obvykle nedosahoval 2krát tak vysokého výkonu proti M1 Pro.



