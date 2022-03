Apple má 44 % příjmů na trhu s telefony, průměrná cena 3× vyšší než u Samsungu

Analytická společnost Counterpoint Research se podívala na finanční výsledky trhů s telefony a ukázala především to, že Apple dokáže to, co nikdo jiný (alespoň ne v telefonech). V nabídce má produkty především vyššího mainstreamu a high-endu za ne zrovna nízké ceny, přesto dokáže dosahovat objemy prodejů typické spíše pro nižší třídy. Něco takového je napříč různými odvětvími docela netypické a málokteré společnosti se daří prodávat produkty vyššího cenového spektra v takových počtech, které konkurence dosahuje s těmi lidovějšími. Je to o to zajímavější, že nejde jen o samotné high-endové zaměření (které obvykle limituje velikost cílové skupiny a objemy prodejů), ale i o to, že v rámci konkurence má ceny srovnatelných produktů obvykle o čtvrtinu až třetinu výše.



Ostatně posuďte sami. Celý trh s telefony byl ve výši 448 mld. USD, přičemž podle průzkumu měl Apple vzít 196 mld. USD. Tedy téměř 44 % veškerých peněz, které lidé zaplatili za nové telefony. Je to o 35 % více než loni a dokonce se podařilo zvýšit už tak vysokou průměrnou cenu (ASP) o dalších 14 % na celkových 825 USD za telefon.

Na druhý Samsung zbývá 72 mld. USD, což je zhruba třetina toho, co má Apple (16 % trhu). Samsung rostl jen o 11 %, nicméně také zvýšil ASP. V jeho případě to bylo o 5 % na 263 USD za telefon. Pokud si to spočítáme, průměrný Samsung nestojí ani třetinu toho, co průměrný Apple. Samsung totiž nabízí i telefony nižšího mainstreamu a low-endu, které nakousnuté jablko nemá.

O další tři pozice se těsně bijí společnosti Oppo, Xiaomi a vivo. Oppo (spolu s OnePlus) se dostalo o 47 % výše než loni na 37 mld. USD (přes 8 % trhu) a svou ASP zvýšilo o 15 % na 259 USD. Dařilo se mu totiž navýšit prodeje zejména ve sférách od 400 do 800 USD. Xiaomi si zapsalo 36 mld. USD, což je 49% nárůst. Ani další vivo se vůbec nedá zahanbit a se svými 34. mld USD si polepšilo o 43 %. I jeho APS rostla, a to o 19 % na 259 USD. Jak vidíme, tyto čínské značky už dokážou prodávat telefony s průměrnou cenou jako Samsung. Zdaleka tak není pravdou, že čínské značky jsou dobré jen pro low-endové zákazníky. Jak vidíme, své zákazníky si nachází už i ve vyšších cenových sférách.



