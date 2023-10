Apple má nakoupit Nvidie H100 za 4,75 mld. USD, bude trénovat generativní AI

Společnosti Apple se daří na mnoha frontách, ale přesto jsou i věci, kde to rozhodně není moc růžové. Např. její streamovací služba Apple TV+ sice sbírá Oskary a jiná filmová ocenění, ale u zákazníků kvůli velmi omezené nabídce obsahu nezabodovala. V oblasti strojového učení a umělé inteligence také nepatří mezi nejlepší. Digitální asistent Siri byl ve své době značným průlomem, dnes je to ale pro firmu spíše ostuda. Když se k tomu přidá úspěch systémů generativních AI, a to jak v oblasti textu, tak i obrazu, je jasné, že je potřeba pořádně šlápnout na pedál. Zákulisní informace naznačují, že se tak začalo dít. Konkrétně se o tyto informace postarali známí analytici Mark Gurman a Migh-Chi Kuo.



Podle těchto informací Apple roky pracuje na systémech AI, ale bez větších úspěchů. Kuo říká, že Apple už nakoupil servery za 620 mil. USD a plánuje nákup za dalších 4,75 mld. USD, aby mohl trénovat systémy generativní AI. Ta by se mohla představit v operačním systému iOS 18 a konečně zase přinést digitálního asistenta poplatného aktuální době nebo jiné podobné funkce. Kuo dále říká, že jen letos by mohl Apple nakoupit dalších 2000-3000 serverů, v dalším roce by jich mohlo být až skoro 20 tisíc. Mělo by se jednat o Nvidia HGX H100, které obsahují 8 GPU. Uvážíme-li, že jeden takový systém stojí téměř 250 tisíc USD, dostáváme se k oné částce necelých 5 mld. USD. Spekuluje se také o tom, že by Apple mohl v příštím roce přejít na novější GPU Nvidia B200 na architektuře Blackwell. Ta by se ve výpočetní oblasti mohla objevit ve druhém čtvrtletí roku. Nezodpovězenou otázkou nicméně je, zda si sám Apple nezačne navrhovat svá vlastní GPU pro tyto výpočetní úlohy, aby nebyl tak moc závislý na Nvidii.