Apple MacBook Pro v 14" a 16" verzi mnohem výkonnější díky M1 Pro i Max

Společnostpředstavila nové výkonné procesory M1 Pro a M1 Max a také nové počítače, které je obsahují. Prozatím jde o(desktopové Macy Pro se zatím musí spokojit s Intelem), které k původní 13" variantě s M1 nově dostávají 14" a 16" verzi. Dostáváme zde např. více portů, vstupů i výstupů jako čtečku SDXC, HDMI, 3,5mm jack, MagSafe 3, tři USB-C porty (Thunderbolt 4 se 40 Gb/s a podporou pro DisplayPort). Rozlišení webkamery se zvýšilo na 1080p a nyní je ve výřezu displeje jako u telefonů. Horní liště systému macOS tak obsahuje tento výřez pro kameru a ta nevadí obsahu hlavního okna.

Oba modely jsou k dispozici s procesory M1 Pro a M1 Max. U 14" verze lze sehnat i levnější variantu s 8jádrovou verzí (6+2 CPU jader) a 14 jádry GPU, k mání bude i 10jádrová verze se 14 jádry GPU. Obě velikosti notebooku budou mít k dispozici také plnohodnotnou M1 Pro s 10 jádry CPU a 16 jádry GPU, přičemž zvolit si bude možné 16 GB nebo 32 GB jednotné RAM (sdílená mezi CPU a GPU) o rychlosti 200 GB/s. V případě volby procesoru M1 Max tu máme vždy 10jádrová CPU a 24 nebo 32jádrová GPU. Paměť může mít 32 GB nebo dokonce 64 GB RAM, rychlost vzroste na 400 GB/s. Pokud jde o úložiště, jsou typu SSD a mohou mít 512 GB až 8 TB.



Ve výsledku tak nejvýkonnější verze zvládne editovat 30 streamů ve 4K ProRes nebo 7 streamů v 8K Pro Res. Tolik nezvládne ani 28jádrový desktopový Mac Pro. Dostalo se na displej Liquid Retina XDR s trvalým jasem až 1000 nitů (špičkově až 1600 nitů) a kontrastním poměrem 1 milion ku jedné. Podporována je funkce ProMotion s dynamickou změnou frekvence od 24 Hz do 120 Hz podle zobrazovaného obsahu. Menší verze má 14,2" displej s rozlišením 3024×1964 pixelů (254 ppi), větší pak 16,2" displej s 3456×2234 pixelů. Těšit se můžete na podporu 10bitových barev.

14" verze zvládne na baterii až 17 hodin přehrávání filmů v Apple TV a 11 hodin prohlížení na internetu díky 70Wh Li-Pol akumulátoru. 8jádrová verze podporuje 67W nabíjení, ostatní pak zvládnou až 96 W. Nabíjet se dá přes MagSafe 3 i USB-C porty. 16" verze má 100Wh akumulátor a výdrž činí 21, resp. 14 hodin. V tomto případě je podporováno dokonce 140W nabíjení. Efektivita je taková, že vývojáři v Xcode zvládnou na jedno nabití baterie fungovat 4× déle než doposud, fotografové v Lightroom Classis pak 2× tolik.

Apple slibuje, že notebook má podat stejný výkon na baterku jako při připojení do sítě, pak je ale otázkou, jak dlouho vydrží akumulátor. Ventilátory by měly zvládnout protlačit o 50 % více vzduchu než u předchozí generace, nicméně notebook by měl být tichý a pro většinu nenáročného použití by měl dokonce zvládnout se chladit pasivně. Zapracovalo se také na zvuku. Je zde 6 reproduktorů a Apple slibuje o 80 % více basů.

Menší varianta měří 31,26×22,12×1,55 cm a váží 1,6 kg, větší verze má míry 35,57×24,81×1,68 cm a váží 2,1 kg (M1 Pro), resp. 2,2 kg (M1 Max). Zmizel Touch Bar a místo něj jsou zde funkční klávesy. Zajímá-li vás cena, tak původní 13" MacBook pro s procesorem M1, který se nadále prodává, začíná na ceně 38990 Kč s DPH. Novinky začínají na 58990 Kč za 14" verzi, resp. na 72990 Kč u 16" varianty.

