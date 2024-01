Apple Macintosh dnes slaví 40 let existence

Apple Macintosh. Ta se odkazovala na slavné dílo 1984 od George Orwella. O necelý měsíc později, 24. ledna 1984, byl Macintosh představen. Tento počítač nevynikal zrovna rychlostí, měl 8MHz procesor bez FPU, 128 kB RAM, jednu disketovou mechaniku a černobílý (1bitový) displej s rozlišením 512×342 pixelů. Zásadní ale bylo to, že počítač byl vybaven myší a grafickým uživatelským rozhraním. Jeho maximální spotřeba činila dle 40 let od doby, co byl tento počítač představen.

31. prosince se objevila jedna z nejslavnějších reklam na světě, 1984 od Ridleyho Scotta, která propagovala blížící se počítač. Ta se odkazovala na slavné dílo 1984 od George Orwella. O necelý měsíc později, 24. ledna 1984, byl Macintosh představen. Tento počítač nevynikal zrovna rychlostí, měl 8MHz procesor bez FPU, 128 kB RAM, jednu disketovou mechaniku a černobílý (1bitový) displej s rozlišením 512×342 pixelů. Zásadní ale bylo to, že počítač byl vybaven myší a grafickým uživatelským rozhraním. Jeho maximální spotřeba činila dle specifikací Applu 60 W. Dnes je to takod doby, co byl tento počítač představen.

V roce 1987 přešel na barevný displej, rok 1994 pak znamenal přechod na procesory PowerPC. Tou dobou už ale Macintoshe zdaleka nebyly moc na výsluní a měnit to začal až návrat Steva Jobse do Applu v druhé polovině 90. let. To se pak představil průhledný iMac G3 a současně se postupně upustilo o jména Macintosh, které bylo zkráceno na Mac a iMac. V polovině roku 2005 byl oznámen začátek přechodu na procesory Intel, od kterých se pak začalo upouštět od konce roku 2020 a dnes je na Apple Silicon kompletní nabídka počítačů Apple. Zásadní jsou ale pro Apple především mobilní verze, notebooky MacBook.