Apple macOS Ventura přináší vylepšený multi-tasking i iPhone jako webkameru

zahájil svou vývojářskou konferenci, na které představil např. nový procesor Apple M2 . U toho ale zdaleka neskončilo. Na této konferenci je stěžejní zejména software, a tak tu máme i novou verzi operačního systému. Ten přináší mnoho novinek, mezi kterými je např. Stage Manager. Tato funkce je novým manažerem pro práci s více aplikacemi a umožňuje lehce zmenšit okno aplikace a další spuštěné programy jsou pak zobrazeny po stranách. Ty je možné shlukovat do skupin a snadno se mezi nimi přepínat.

Continuity Camera pak dává iPhonům novou funkci. Automatickým propojením s Macem se může stát výrazně kvalitnější webkamerou. Není nutné iPhone ani probouzet, vše má fungovat automaticky. Spolu s tím funguje i Center Stage, portrétní mód a ultra-širokoúhlá kamera dokonce nabídne Desk View. Díky extrémně širokému úhlu záběru dokáže snímat to, co je např. na stole a provést takové perspektivní korekce, že to na videu vypadá, jak by se telefon na stůl díval seshora a nikoli ze strany.

Handoff dovolí jednoduché přepínání rozhovorů ve FaceTime z telefonu na Mac, případně naopak bez toho, aniž byste při přechodu z jednoho zařízení na druhé museli hovor dočasně ukončovat. Významně se má zlepšit i možnost spolupráce nad stejnými dokumenty. Safari takto umožňuje týmům sdílet panely, případně rovnou zahájit hovor FaceTime z prostředí prohlížeče. Vylepšeno bylo také vyhledávání e-mailů, je tu možnost naplánovat zasílání e-mailů (ideální pro kontaktování lidí, kteří čtou jen prvních několik posledních zpráv v pravidelnou dobu), dá se také zrušit odeslání e-mailu.

Zprávy (Messages) nyní také dostaly možnost zrušit odeslanou zprávu a nově je možné je i editovat. Užitečné může být i označení zprávy jako nepřečtené, pokud se k ní chce člověk později vrátit. Snazší je i sdílení souborů mezi všemi, kteří jsou ve vlákně dané konverzace. Umožněno je také sdílení fotografických alb mezi až 6 členy rodiny.

Apple také ve spolupráci s dalšími společnostmi chce udělat konec heslům a do Safari zavádí tzv. passkey. Jde o unikátní digitální klíče, které se neukládají na serverech, ale jsou spojeny s Touch ID nebo Face ID pro biometrickou verifikaci. Poněvadž je cílem vytvořit obecný standard pro všechny výrobce (spolupracuje na tom i Google nebo Microsoft), pomocí iPhonu bude možné využít tyto klíče i pro další zařízení, která nejsou od Applu. V neposlední řadě Apple představil i rozhraní Metal 3 pro nové počítačové hry včetně funkce MetalFX Upscaling.