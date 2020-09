Apple možná chystá VPN službu a vlastní vyhledávač

O společnosti Apple je známo, že chce snížit svou závislost na hardwaru a iPhonech zvláště. Ty dodnes tvoří téměř polovinu příjmů společnosti (cca 44 %). Nyní se objevují zvěsti, že Apple nakupuje spoustu dalšího serverového vybavení, které může sloužit k rozšiřování iCloudu, ale i k zavedení jiných služeb. Jednou z věcí, která je předmětem spekulací, je vlastní systém VPN. Ten by dával smysl i díky tomu, že se společnost snaží o vysokou bezpečnost a soukromí svých uživatelů, takže vlastní řešení by to ještě umocnilo.



Další možností, která by mohla nastat, je vlastní vyhledávač s důrazem na soukromí uživatelů. Sám Apple má webcrawler Applebot, který by tak našel nové praktické využití. Nyní se používá např. pro návrhy v Siri. Na jednu stranu by tím Apple přišel o nemalé příjmy od Googlu, který mu platí za výchozí vyhledávač, na druhou stranu by v dlouhodobém horizontu mohl i získat, pokud by se jeho vyhledávač dostatečně rozšířil a dokázal vyhledávání přes svůj systém náležitě monetizovat (což je ale kvůli dominanci Googlu docela těžký oříšek).

