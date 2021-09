Apple musí vývojářům umožnit využívat své způsoby plateb, Epic není spokojen

Soud ve sporu firem Apple a Epic rozhodl, že Apple nemůže nutit vývojáře nabízených aplikací k tomu, aby v nich využívali výhradně jeho platebních metod, a tím se dělili o svůj zisk, což lze považovat za částečné vítězství firmy Epic. Samotný Apple ale dané rozhodnutí prezentuje spíše jako svou výhru , neboť se v něm rovněž uvádí, že jeho App Store neporušuje antimonopolní zákon a že "úspěch není nelegální".

Ve skutečnosti je to však právě Epic a jeho šéf Tim Sweeney, kdo je spíše nespokojený.





Tim Sweeney v sérii tweetů upozornil, že rozhodnutí soudu nepředstavuje vítězství pro vývojáře a ani pro spotřebitele a že Fortnite se vrátí do App Storu systému iOS jen v případě, kdy Epic bude moci nabídnout placení v rámci aplikace, které bude srovnatelné s tím, co nabízí Apple, aby vzniklé úspory mohli pocítit také uživatelé.

Už méně se mluví také o tom, že Epic dostal soudem nařízeno zaplatit firmě Apple odškodné ve výši 30 procent z tržeb cca 12 milionů dolarů, které od svých zákazníků získal na iOS prostřednictvím Epic Direct Payment v době, kdy ještě Fortnite byl k dispozici na této platformě, a kdy tak porušoval pravidla stanovená firmou Apple.

Je tak otázka, zda Sweeneymu nakonec nejde právě o toto rozhodnutí, neboť co se týče budoucích plateb, ty by dle rozhodnutí soudu už měly splňovat právě to, po čem nyní sám na Twitteru volá. A věnuje se tu zvláště firmě Apple a ne ostatním (Microsoft, Google, Nintendo, Sony), kteří na svých platformách také firmu Epic nenechávají, aby si sama zpracovávala své platby ve Fortnite, čili i v těchto případech jdou vysoké podíly provozovatelům platforem.

V každém případě firma se Epic Games už proti rozhodnutí soudu odvolala a Tim Sweeney k tomu uvedl, že takto bojuje za práva a peníze miliard zákazníků. Bojuje ale také za to, aby tyto peníze šly v prvé řadě do jeho kapsy.

