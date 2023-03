Apple nabírá zpoždění, čtečka otisků prstů v displeji asi až v roce 2025

Apple to v poslední době schytává za nedostatek inovací. Občas sice přijde s novými prvky, které pak ostatní kopírují, ale není jich tolik, kolik bychom asi čekali. U telefonů je zarážející např. absence podpory rychlého nabíjení, které se u čínských novinek stává už řádově rychlejším, další se týká odemykání telefonu. Tam sice prorazil se svým Face ID, které bylo jedním z příkladů, kdy Apple předběhl svět a spolehlivost tohoto systému je stále vysoce nadprůměrná, mnoha lidem ale vyhovoval starší systém pomocí otisků prstů, Touch ID. Tlačítko z iPhonů zmizelo a uvolnilo tak místo většímu displeji, mnohá konkurence má už ale roky čtečku otisků prstů v displeji. Apple stále ne a podle posledních zpráv ještě nějakou dobu mít nebude.

V nedávných únicích se totiž objevila informace, že Apple by se opravdu měl k Touch ID vrátit i u iPhonů. Tento systém má např. u nových iPadů, tam je to ale v zamykacím tlačítku, nikoli pod displejem. Pod displej by ale Touch ID mělo zavítat u iPhonů. Tyto úniky ale hovoří o tom, že uvedení snímání otisků prstů si u Applu vyžádá minimálně další dva roky, což by znamenalo rok 2025 a iPhone 17. Spekuluje se, že současně se zavedením Touch ID pod displej by se pod něj mohly podívat i senzory pro Face ID, takže bychom se zbavili výstřelů, průstřelů nebo možná i celého Dynamic Islandu. Toto se původně mělo stát už za rok s iPhony 16, ale funkce měla být o rok odložena.