Apple opět rekordní: prodeje táhnou iPhony, daří se novým Macům a službám

Apple vydal své finanční výsledky a vidíme, že společnosti se i mnoho let po smrti Steva Jobse opravdu daří. Firma má za sebou další rekordní čtvrtletí a může se pochlubit příjmy ve výši 97,3 mld. USD. Pro představu, loni to v Q1/21 bylo 89,6 mld. USD, takže si firma polepšila o 8,6 %. Rostly produkty (ze 72,7 na 77,5 mld. USD, +6,6 %), tak především služby (ze 16,9 na 19,8 mld. USD, +17,3 %). Na tuto oblast se Apple už hodně dlouho dost soustředí a začíná to nést své ovoce. Služby (různá předplatná a podobně) už tvoří více než pětinu příjmů společnosti, která tím snižuje svou závislost na prodejích hardwaru a zejména iPhonů. Ty byly kdysi produktem, na kterém celý Apple stál a padal, což je sice částečně pravdou i dnes, nicméně telefony dnes už tvoří "jen" 52 % příjmů firmy a závislost se tak snižuje.



To ale neznamená, že by prodeje telefonů šly dolů. Naopak, i iPhony si polepšily, a to o 5,5 % na 50,6 mld. USD. Velkou radost Applu určitě dělá úspěch procesorů Apple M1 a produktů, které je obsahují, konkrétně tedy různých Maců (to však neplatí pro iPady). Prodeje Maců jdou nahoru a příjmy zde vzrostly o 14,6 % na 10,4 mld. USD. Důležité je i to, že zatímco prodeje PC padají (např. Lenovo spadlo o 10 %, HP dokonce o 16 % a Dell se s mírným +1% nárůstem udržel), tak Macy navzdory problémům a projevům čipové krize jdou nahoru. Moc se nedařilo tabletům iPad, které byly jedinou kategorií Applu, která spadla. Šlo o -2,1 % na 7,6 mld. USD. Slušně si vedly wearables, produkty Home a příslušenství, kde šlo o 12,4% nárůst na 8,8 mld. USD. Důležitý je hlavně celkový výsledný zisk, který činil 25 mld. USD (čistá marže 25,7 %).