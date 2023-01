Apple Pencil by dle patentu mohl skenovat barvy a textury reálných objektů

Není to poprvé, co se objevuje patent společnosti, který napovídá, že by se u dotykového pera Pencil mohla objevit funkce pro načítání barev z reálného světa. Tato myšlenka se objevila už v roce 2020 a nyní je tu zase. V podstatě jde o to, že by Apple Pencil obsahoval na svém konci snímač osvětlení a jednotku pro záznam pohybu. V hrotu by pak byly dvě štěrbiny, přes které by se snímač díval na povrch a byl schopen rozeznat barvy a pohybem pera po povrchu objektu ve výsledku i texturu. Nechyběl by ani zdroj světla, který by takový objekt nasvítil.